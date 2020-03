ചൈനയിൽ വീണ്ടും ഉയർന്ന് കോവിഡ്–19 രോഗനിരക്ക്; കൂടുതലും വിദേശത്തുനിന്ന്

ബെയ്‌ജിങ്∙ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിനിടെ ചൈനയിൽ വീണ്ടും ഉയർന്ന് രോഗബാധിതരുടെ കണക്കുകൾ. നാലു ദിവസമായി ചൈനയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞെങ്കിലും ചൊവ്വാഴ്ച പുതുതായി 24 കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി നാഷനൽ ഹെൽത്ത് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു. ഇതിൽ പത്തെണ്ണം വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയവർക്കാണ്. ഇതോടെ വിദേശത്തുനിന്ന് രോഗബാധയോടെ ചൈനയിൽ എത്തിയവരുടെ എണ്ണം 79 ആയി.

ഇറ്റലി, ബ്രിട്ടൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് ബെയ്ജിങ്ങിൽ എത്തിയ ആറുപേർക്കാണു ചൊവ്വാഴ്ച കൊറോണ വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. വിദേശത്തുനിന്ന് ഷാങ്ഹായിൽ എത്തിയ രണ്ടു പേർക്കും ഷാൻഡോങ്ങിലും ഗാൻസു പ്രവിശ്യയിലും എത്തിയ ഓരോരുത്തർക്കും രോഗബാധ കണ്ടെത്തി. തയ്‌വാനിൽ രോഗബാധിതരുടെ നിരക്ക് ഉയർന്നപ്പോൾ കോവിഡ് – 19 രോഗം ഏറെ കണ്ടെത്തിയ മധ്യ ഹുബെയ് പ്രവിശ്യയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം തുടർച്ചയായി ആറാം ദിവസവും കുറഞ്ഞു.

വുഹാനിൽ പുതുതായി 13 പേർക്കു മാത്രമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയത്. രോഗബാധയെത്തുടർന്ന് 11 ദശലക്ഷത്തോളം പേരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ വുഹാൻ നഗരത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ചിൻപിങ് സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. കോവിഡിനെ വുഹാൻ അതിജീവിച്ചെന്നും സന്ദർശനത്തിനിടെ ഷീ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മധ്യ ചൈനയിലെ ഹുബെയ് പ്രവിശ്യയിലെ വുഹാനിൽ കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധത്തിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയ 16 താൽക്കാലിക ആശുപത്രികൾ ചൊവ്വാഴ്ച പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു.

