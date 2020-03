കോവിഡ് 19: വ്യാപാരം കുറയും; നികുതിവരുമാനം ഇടിയുമെന്ന് തോമസ് ഐസക്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് 19 കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തികനിലയെ ബാധിക്കുമെന്ന് ധനകാര്യ മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്. വ്യാപാരം കുറയുന്നതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം നികുതിവരുമാനത്തിൽ ഉടൻ പ്രതിഫലിക്കും. മദ്യത്തിന്റെ വിൽപ്പനയിലടക്കം കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വായ്പകൾ സമാഹരിച്ച് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനാണ് ശ്രമം. ഗൾഫിൽ കോവിഡ് 19 കേരളത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ബാധിക്കും. കെഎഫ്സിയിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപറേഷന് 150 കോടി നൽകി. ആശുപത്രികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം പരിഗണനയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പുതിയ സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ വായ്പാപരിധി പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെടും. പുതിയ വായ്പകളും കേന്ദ്ര ഗ്രാൻഡുകളും ഉപയോഗിച്ച് ബില്ലുകൾ പാസാക്കാം. തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്ലാനിൽ നിന്ന് ഈ വർഷത്തെ തുക വെട്ടിക്കുറയ്ക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

English Summary: Covid19 will affect tax revenue of kerala says finance minister