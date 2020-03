ഉത്തരവാദിത്തം അമിത് ഷായ്ക്ക്; നാട് കത്തുമ്പോൾ മോദി ട്രംപിനൊപ്പം വീണ വായിച്ചു: കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ മറുപടിക്ക് നിൽക്കാതെ കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭയിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി. കലാപം കത്തിപ്പടരവെ നടപടികൾ എടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അമിത് ഷാ പ്രതിക്കൂട്ടിലാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മറുപടി നൽകേണ്ടതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് കക്ഷി നേതാവ് അധിർ രഞ്ജൻ ചൗധരി, ചീഫ് വിപ്പ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് ഇറങ്ങിപ്പോയത്.

ഡല്‍ഹി കലാപത്തിലെ വീഴ്ചകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കാണെന്ന് അധിര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരി പറഞ്ഞു. ഡല്‍ഹി കത്തിയെരിഞ്ഞപ്പോള്‍ നീറോ ചക്രവര്‍ത്തിയെപ്പോലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റിനൊപ്പം അഹമ്മദാബാദില്‍ വീണ വായിക്കുകയായിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ നടന്നത് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പരാജയമാണ്. ജുഡീഷ്യറിക്കുമേല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മിന്നലാക്രമണം നടത്തുകയാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് എസ്.മുരളീധറിന്‍റെ സ്ഥലം മാറ്റം ചൂണ്ടിക്കാ ചൗധരി ആരോപിച്ചു.

മാധ്യമ വിലക്ക് മുസ്‍ലിം ലീഗും സിപിഎമ്മും സഭയില്‍ ഉന്നിയിച്ചു. കലാപത്തെക്കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം വേണെന്ന് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസും സമാജ്‍വാദി പാര്‍ട്ടിയും ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഡല്‍ഹി കലാപത്തിന് പിന്നില്‍ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. മൂന്നൂറിലധികം പേര്‍ യുപിയില്‍നിന്ന് എത്തി. നടന്നത് ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങളാണ്. ഇരു വിഭാഗത്തെയും കലാപം ബാധിച്ചുവെന്ന് അമിത് ഷാ ലോക്സഭയിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു.

