എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയ്ക്കിടെ വിദ്യാർഥിയെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ കയറി തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചു

ചെറുതുരുത്തി ∙ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയ്ക്കെത്തിയ വിദ്യാർഥിയെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ കയറിയ തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചു. വിദ്യാർഥിക്ക് കയ്യിൽ പരുക്കേറ്റു. ചെറുതുരുത്തി ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയും കുളമ്പുമുക്ക് കൂമുള്ളുപറമ്പിൽ റസാഖിന്റെ മകനുമായ ഹംസയ്ക്കാണ് (15) പരുക്കേറ്റത്. കുട്ടികൾ മലയാളം പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഓടിക്കയറിയ തെരുവുനായ ബെഞ്ചിനിടയിലൂടെ വരുന്നത് കണ്ട് ഭയന്ന ഹംസ അതിനെ അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കയ്യ് നായയുടെ പല്ലിൽ കൊണ്ട് മുറിയുകയായിരുന്നു. നായയെക്കണ്ട് മറ്റു കുട്ടികളും ഭയന്നു. ബഹളത്തിനിടെ നായ പുറത്തേക്കോടി.

സ്കൂൾ കൗൺസിലർ കെ.എസ്.സബിത, പ്രധാന അധ്യാപിക ഷൈനി ജോസഫ്, പിടിഎ പ്രസിഡന്റ് കെ.വി.ഗോവിന്ദൻകുട്ടി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർഥിയെ ചെറുതുരുത്തി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരുന്നില്ലാത്തതിനാൽ ഷൊർണൂർ ഗവ. ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയാണ് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയത്. ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം കുട്ടിയെ പരീക്ഷ എഴുതിച്ച ശേഷം ഉച്ചയോടെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ചെറുതുരുത്തി പൊലീസും ഷൊർണൂരിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നിശമന സേനയും സ്കൂളിലെത്തി. തെരുവുനായയെ പിന്നീട് റോഡരികിൽ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.

English Summary: Dog entered classroom and bites student who came to write SSLC exam