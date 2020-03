‘മീ ടൂ’ കേസിൽ ഹോളിവുഡ് നിർമാതാവ് ഹാർവി വെയ്ൻസ്റ്റൈന് 23 വർഷം തടവ്

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ കുറ്റക്കാരനെന്നു കോടതി കണ്ടെത്തിയ പ്രമുഖ ഹോളിവുഡ് നിർമാതാവ് 67കാരനായ ഹാർവി വെയ്ൻസ്റ്റൈന് 23 വർഷം തടവ്. പ്രൊഡക്‌ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്ന മിമി ഹാലേയിയെ 2006ലും പുതുമുഖനടിയായ ജെസിക്ക മാനിനെ 2013ലും പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിലാണു ജഡ്ജി ജെയിംസ് ബുർക്കെ ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. അതിക്രൂരമായ ലൈംഗിക പീഡനം നടത്തിയെന്ന കുറ്റം കോടതി തള്ളി. ആജീവനാന്ത തടവുശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന കുറ്റമാണിത്. വെയ്ൻസ്റ്റൈനെതിരെ ഉയർന്ന പരാതികളിലൂടെയാണു ലോകത്തു ‘#മീടൂ’ പ്രസ്ഥാനം കത്തിപ്പടർന്നത്. ആഞ്ജലീന ജോളി, ഗിനത്ത് പാൾട്രൊ തുടങ്ങിയ ഹോളിവുഡ് നടിമാരും മോഡലുകളും ഉൾപ്പെടെ എൺപതിലേറെ വനിതകൾ വെയ്ൻസ്റ്റൈനെതിരെ പിന്നീടു പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു.

വെയ്ൻസ്റ്റെയ്നെതിരെ ഉയർന്ന അഞ്ചു ലൈംഗിക ആരോപണക്കേസുകൾ പരിശോധിച്ച കോടതി ഇതിൽ രണ്ടു കേസിൽ കുറ്റാരോപണം നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്നു കണ്ടെത്തി. ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന മറ്റു മൂന്നു കേസുകളിൽ വെയ്ൻസ്റ്റൈയ്നെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കാനായില്ല. 2006 ൽ വെയ്ൻസ്റ്റെയ്ന്റെ അപാർട്മെന്റിൽ പ്രൊഡക്‌ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് മിമി ഹലെയി ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിനിരയായ സംഭവത്തിലും 2013 ൽ പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ ന്യൂയോർക്കിലെ ഹോട്ടലിൽ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന കേസിലുമാണ് വെയ്ൻസ്റ്റെയ്ൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയത്. അ‍ഞ്ചു ദിവസം നീണ്ട വിചാരണയ്ക്കു ശേഷമായിരുന്നു ഏഴു പുരുഷന്മാരും അഞ്ചു സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെട്ട ജൂറിയുടെ വിധി.

ലിയ സെയ്ദു, റോസ് മഗവൻ, ആസിയ അർജന്റോ, ആംബ്ര ഗുറ്റിയെറസ്, ആഷ്‌ലി ജൂഡ്, കാറ ഡെലവിൻ, ഹെതർ ഗ്രഹാം, ലുസിയ ഇവാൻസ് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെപ്പേർ വെയ്ൻസ്റ്റെയ്ന്റെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയായതായി വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ സ്ത്രീകളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ലൈംഗിക ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടുമായാണ് വെയ്ൻസ്റ്റെയ്ൻ ഇതിനെ കോടതിയിൽ പ്രതിരോധിച്ചുവന്നത്.

വെയ്ൻസ്റ്റെയ്ൻ എന്ന നിർമാതാവ്

അമേരിക്കൻ ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവ്. ബോക്സ് ഓഫിസിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച ഷെയ്ക്സ്പിയർ ഇൻ ലവും പൾപ് ഫിക്‌ഷനും ഉൾപ്പെടെ സിനിമകൾ നിർമിച്ചു. മിറാമാക്സ് എന്ന ബാനറിലാണു വെയ്ൻസ്റ്റെയ്ൻ സിനിമകളിറക്കിയത്. ഓസ്കർ പുരസ്കാരം നേടിയ വിഖ്യാത സംവിധായകൻ ക്വെന്റൈൻ ടറാന്റിനോയുടെ ഒട്ടുമിക്ക സിനിമകളും നിർമിച്ചത് വെയ്ൻസ്റ്റെയ്നാണ്. മിറാമാക്സിലൂടെ ഇറങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടി മുന്നൂറിലേറെ ഓസ്കർ നാമനിർദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചു.

#മീടൂ പ്രതിഷേധത്തിലെ ആദ്യ വില്ലൻ

ലോകമെങ്ങുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വിവരണാതീതമായ കരുത്തും തന്റേടവും നൽകിയ #മീടൂ പ്രതിഷേധജ്വാലയ്ക്ക് തിരികൊളുത്തിയത് വെയ്ൻസ്റ്റൈയ്നാണ്. ഹോളിവുഡിലെ ഉന്നതനായ ഹാർവി വെയ്ൻസ്റ്റെ‌യ്‌ൻ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഒട്ടേറെ പേർ രംഗത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ, #MeToo (ഞാനും ഇരയായി എന്ന അർഥത്തിൽ) എന്ന ഹാഷ്ടാഗുമായി നടി അലീസ മിലാനോ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങൾ 2017 ഒക്ടോബർ 15ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ട്വീറ്റ് ചെയ്തതാണ് ലോകത്തെമ്പാടും #മീടൂ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്കു തുടക്കമിട്ടത്.

ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ അതിജീവിച്ചവരോട് സ്റ്റാറ്റസ് അപ്‌ഡേറ്റ് ആയി #MeToo നൽകാനും അലീസ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. അന്നു രാത്രിയായപ്പോഴേക്കും, 2 ലക്ഷം പേർ അതിനോടു പ്രതികരിച്ചു. ഒരുദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും 5 ലക്ഷമായി. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ 24 മണിക്കൂറിനകം 47 ലക്ഷം പേർ ഈ ഹാഷ്‌ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് 1.25 കോടി കുറിപ്പുകളിടുകയായിരുന്നു. 2017 ഒക്ടോബറിൽ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസും ന്യൂയോർക്കറുമാണ് മിറാമാക്സ് സ്റ്റുഡിയോയുടെ സ്ഥാപകനായ വെയ്ൻസ്റ്റെയ്നിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതേത്തുടർന്നാണു ദശകങ്ങൾക്കു മുൻപേ സംഭവിച്ചതടക്കമുള്ള ദുരനുഭവങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞ് ഒട്ടേറെ സ്ത്രീകൾ രംഗത്തെത്തിയത്.

