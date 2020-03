രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വീണുടഞ്ഞ് എണ്ണവില; ഒരു രൂപ പോലും കുറയ്ക്കാതെ കമ്പനികൾ

കൊച്ചി ∙ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ എണ്ണവിലയിൽ ചരിത്രപരമായ ഇടിവുണ്ടായിട്ടും ഇന്നു രാജ്യത്തെ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകളിൽ ഒരു രൂപയുടെ പോലും കുറവില്ല. 30 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ ഒരു ദിവസംതന്നെ എണ്ണവില ഇടിഞ്ഞതിന്റെ പിറ്റേന്നും രാജ്യത്തെ എണ്ണക്കമ്പനികൾ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും കുറച്ചത് 25 പൈസ. 72.23 രൂപയാണു കൊച്ചിയിലെ ഇന്നത്തെ പെട്രോൾ വില. ഡീസലിന് 66 രൂപ 55 പൈസയും. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ എണ്ണ വിലയിടിവിന്റെ ആനുകൂല്യം പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ ലഭിക്കുമോയെന്നു പരിശോധിക്കാം.

ഇന്ധനവില കുറയുമോ?



രാജ്യത്ത് പ്രതിദിനം പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് എണ്ണക്കമ്പനികളാണ്. വില നിർണയത്തിൽ ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ അസംസ്കൃത എണ്ണവില തന്നെ. രണ്ടാമതായി കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നികുതി (പെട്രോളും ഡീസലും ഇപ്പോഴും ജിഎസ്ടിക്കു പുറത്താണ്). കൂടാതെ ഇന്ധനം ഉപയോക്താക്കളിലെത്തുമ്പോൾ ഡീലർമാരുടെ കമ്മിഷനും മൂല്യവർധിത നികുതിയും കൂടി നൽകേണ്ടതുണ്ട്. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന നികുതികൾ വളരെ കൂടുതലായതിനാലാണ് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്.

ഇന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള നികുതിയാണു സർക്കാരുകളുടെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിലൊന്ന്. 100 ശതമാനത്തിനു മുകളിലാണ് നിലവിൽ നികുതി. 2017 ജൂൺ മുതലാണ് എണ്ണവില ദിവസംതോറും നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതിക്കു തുടക്കമിട്ടത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വില നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ദിവസംതോറും വില നിശ്ചയിക്കുന്ന സംവിധാനം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എണ്ണക്കമ്പനികൾ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ഇപ്പോഴും രണ്ടാഴ്ചത്തെ ശരാശരി വിലയാണ് ഇന്ധനവില നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് ആധാരം. അതിനാൽ വലിയ തോതിൽ വില കുറയ്ക്കാൻ എണ്ണക്കമ്പനികൾ തയാറാകുമോയെന്ന് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലേ അറിയാൻ കഴിയൂ.



നികുതി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ വിലയിടിവിന് ആനുപാതികമായി കുറഞ്ഞാലും പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകളിൽ പരമാവധി കുറയുക 12 രൂപ വരെയാണ്. ക്രൂഡ് വില കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ എക്സൈസ് നികുതി കൂട്ടാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചാൽ വിലയിടിവിന്റെ പ്രയോജനം ജനങ്ങളിലെത്തുകയുമില്ല. കൂടാതെ കൊറോണ വൈറസ് ഭീതി വിപണികളിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയുകയാണ്. രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച എണ്ണ ഇറക്കുമതിയുടെ ചെലവു കൂട്ടും. മാത്രമല്ല, ഉയർന്ന വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ എണ്ണയാണു നിലവിൽ ചില്ലറവിൽപനക്കാരുടെ പക്കലുള്ളത്. അതിനാൽ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം വില കുറയില്ല.



കുറയില്ല, കൂടൽ ഒഴിവാകും



ബിഎസ് 6 ഇന്ധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനായി റിഫൈനറികൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എണ്ണക്കമ്പനികൾക്കു വലിയ ചെലവു വന്നതിനാൽ ഏപ്രിൽ മുതൽ രാജ്യത്ത് എണ്ണവില കൂടും. 17,000 കോടി രൂപയാണ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപറേഷൻ ബിഎസ്6 ഇന്ധനങ്ങളിലേക്കു മാറാൻ ചെലവഴിച്ചത്. സർക്കാർ എണ്ണക്കമ്പനികൾ ആകെ ഇതിനായി 35,000 കോടി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബിപിസിഎൽ 7000 കോടിയും ചെലവിട്ടു. സൾഫറിന്റെ അളവു വളരെക്കുറഞ്ഞ ബിഎസ്6 ഇന്ധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ ഭൂരിഭാഗം എണ്ണക്കമ്പനികളും സജ്ജമായിട്ടുണ്ട്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ എണ്ണവില ഇടിവു മൂലം റിഫൈനറി നവീകരിച്ചതിന്റെ അധിക ബാധ്യതയിൽനിന്നു ഉപയോക്താക്കളെ ഒഴിവാക്കും.

English Summary: Consumers need to wait more days for bigger cut in retail fuel prices, after drop in global crude prices