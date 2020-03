കമൽനാഥിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 94 എംഎൽഎമാർ ജയ്പൂരിൽ; ‘ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കും’

ജയ്പുർ ∙ മധ്യപ്രദേശിലെ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾക്കിടയിൽ കമൽനാഥ് സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 94 എംഎൽഎമാർ ജയ്പുരിലെത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞു രണ്ടരയോടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ ഇവിടെയെത്തിയ എംഎൽമാരെ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു.

നവംബറിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎമാരെ പാർപ്പിച്ച റിസോർട്ടിലേക്ക് ഇവരെയും മാറ്റി. കമൽനാഥ് സർക്കാരിനു ഒരു ഭീഷണിയുമില്ലെന്നും സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിച്ചു സർക്കാർ നിലനിൽക്കുമെന്നും എംഎൽഎമാർ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. സർക്കാർ അഞ്ചുവർഷവും പൂർത്തിയാക്കും– അവർ പറഞ്ഞു.

മധ്യപ്രദേശിൽ ബിജെപി കുതിരക്കച്ചവടം നടത്തുകയാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു. ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയെ പിന്തുണച്ച എംഎൽഎമാരെ ബിജെപി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിന്നീട് എംഎൽഎമാരെ താമസിപ്പിക്കുന്ന റിസോർട്ടിലെത്തിയ ഗെലോട്ട് അവരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി.

