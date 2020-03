ഇറ്റലിയിൽനിന്ന് എത്തിയവരെ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കും: ആരോഗ്യ വകുപ്പ്

കൊച്ചി∙ ഇറ്റലിയിൽനിന്നെത്തി ആലുവ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയ ആളുകളെ സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാത്തവരെയാണ് വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലേക്കു മാറ്റുന്നത്. മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തോടെയാണു വീടുകളിൽ തുടരാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരിൽനിന്നും സത്യവാങ്ങ്മൂലം എഴുതി ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങിയശേഷമായിരിക്കും വീടുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കുക.

ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക ആംബുലൻസിൽ ഇവരെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കും. സമീപത്തെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും ഇവർ വരുംദിവസങ്ങളിൽ കഴിയുക. വകുപ്പ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു നിരീക്ഷിക്കും. 28 ദിവസത്തെ നിരീക്ഷണമാണുള്ളത്. അടുത്തുള്ള പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലേക്കും ഇവരുടെ വിവരം കൈമാറും. നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ പൊലീസ് നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.

ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് 52 പേരടങ്ങുന്ന സംഘം ഇറ്റലിയിൽനിന്നു നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയത്. ഇവരിൽ 35 പേരെയാണ് ആലുവ ആശുപത്രിയിലാക്കിയത്. ബാക്കിയുള്ളവരെ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഘത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളജിലുള്ളവരുടെ നിരീക്ഷണം തുടരുകയാണ്. എറണാകുളം, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, തൃശൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലുള്ളവരാണ് ഇവർ.

