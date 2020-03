കോവിഡ്–19 ബാധയ്ക്കിടെ ‘ജയിൽ നയതന്ത്രം’, തടവുകാരെ വിട്ടയ്ക്കണമെന്ന് ഇറാനോട് യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ കോവിഡ്–19 ബാധയിൽ വലയുന്ന ഇറാനിൽ തടവിലായ യുഎസ് പൗരന്മാരെ വിട്ടയക്കണമെന്ന സമ്മർദവുമായി യുഎസ്. അമേരിക്കക്കാർ ആരെങ്കിലും ഇറാനിലെ ജയിലിൽ മരിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിനാകുമെന്നും അങ്ങനെയുണ്ടായാൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്നും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപെയോ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. കോവിഡ്–19 ഇറാൻ ജയിലുകളിൽ വ്യാപിക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ആശങ്കയുണർത്തുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇറാനിലെ ജയിലുകളിലുള്ള അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരെ ഉടൻ മോചിപ്പിക്കാൻ നടപടിയുണ്ടാകണം – പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. നാലു യുഎസ് പൗരന്മാരാണ് ഇറാനിൽ തടവുകാരായുള്ളതെന്നാണു സൂചന.

മാനുഷിക പരിഗണനയാണ് ഇവിടെ ആവശ്യമെന്നും കോവിഡ്– 19 വ്യാപനത്തിനിടെ താൽക്കാലികമായി രാജ്യത്തെ ജയിലുകളിലുള്ള 70,000 തടവുകാരെ വിട്ടയക്കാനുള്ള ഇറാന്റെ നടപടിയിൽ പോലും ‘കാലതാമസം’ ഉണ്ടായെന്നും ഇറാനിലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ജാവേദ് റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു. ഇറാനിൽ കോവിഡ്–19 പടരുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ആശങ്കാജനകമാണെന്നും ജനീവയിൽ അദ്ദേഹം വാർത്താലേഖകരോട് പറഞ്ഞു. ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രം ഇറാനിൽ 54 പേരാണ് കോവിഡ് രോഗത്തെത്തുടർന്ന് മരിച്ചത്. രോഗബാധയിൽ ഒറ്റ ദിവസം രാജ്യത്ത് മരിച്ചവരുടെ വലിയ കണക്കാണിത്. ഇതോടെ ഇറാനിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 291 ആയി. 8,042 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ചൈനീസ് വംശജനായ അമേരിക്കക്കാരൻ സിയു വാങ്ങിനു പകരം ശാസ്ത്രജ്ഞനായ മസൂദ് സുലൈമാനിയെ കൈമാറ്റത്തിലൂടെ ലഭിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ തടവുകാരെ കൈമാറാൻ തയാറാണെന്ന് ഇറാൻ ഡിസംബറിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. യുഎസും ഇറാനുമായി വർഷങ്ങൾ നീളുന്ന സംഘർഷം 2018ലാണ് കൂടുതൽ മോശമായത്. ഇറാനുമായി 2015ൽ ഒപ്പിട്ട ചരിത്രപരമായ ആണവ കരാറിൽനിന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഏകപക്ഷീയമായി പിൻമാറുകയും ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതോടെയായിരുന്നു ഇത്.

