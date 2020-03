കോവിഡ് ഭീതിയിലും ഇന്ന് ആശ്വാസദിനം; പലയിടത്തും പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവ്‌

പത്തനംതിട്ട/ കൊല്ലം/ കോട്ടയം ∙ കോവിഡ്-19 ഭീതിക്കിടയിലും സംസ്ഥാനത്തിന് ആശ്വാസം പകരുന്ന ഫലങ്ങൾ. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ആശുപത്രികളിലെ ഐസലേഷൻ വാര്‍ഡുകളില്‍ കഴിയുന്ന 10 പേരുടെ സാംപിൾ ഫലം നെഗറ്റീവെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പി.ബി. നൂഹ് അറിയിച്ചു. ഇതില്‍ അഞ്ചുപേരെ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്തു. ഇവര്‍ ഇനിയുള്ള 28 ദിവസം വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയണം. പരിശോധനാ ഫലം നെഗീറ്റവായ മറ്റ് അഞ്ചുപേരെയും വീടുകളിലേക്ക് മാറ്റും. ഇറ്റലിയില്‍ നിന്ന് രോഗം ബാധിച്ച് റാന്നിയിലെത്തിയവരുടെ ബന്ധുക്കളാണ് നെഗറ്റീവായ അഞ്ചു പേർ. ഇന്നലെ ഐസലേഷന്‍ വാര്‍ഡില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച കുട്ടിയുടെ നില തൃപ്തികരമാണ്.

ഇനി 14 പേരുടെ സാംപിള്‍ ഫലങ്ങൾ കൂടി ലഭിക്കാനുണ്ട്. ഇന്ന്(11) പുതിയതായി ആറുപേരെ ആശുപത്രിയില്‍ ഐസലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കളക്ടര്‍ പറഞ്ഞു. 25 പേരാണ് നിലവില്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ഐസലേഷന്‍ വാര്‍ഡുകളില്‍ കഴിയുന്നത്. അടൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഐസലേഷനിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന 2 പേരുടെ സാംപിൾ പരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവാണ്

കൊല്ലം പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിരീക്ഷണത്തിലിരുന്ന 6 പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവാണ്. ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ റാന്നി സ്വദേശികൾ സന്ദർശിച്ച ബന്ധുക്കളെയും അയൽവാസികളെയുമാണ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം നാലായി കുറഞ്ഞു. 75 പേരാണു വീടുകളിൽ നിരീക്ഷത്തിലുള്ളത്.

കോട്ടയത്ത് നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്ന 3 പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവാണ്. ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച റാന്നി സ്വദേശികളെ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന ചെങ്ങളം സ്വദേശിയുടെ നാലര വയസുള്ള കുട്ടിയുടെ പരിശോധന ഫലവും നെഗറ്റീവാണ്. ചെങ്ങളം സ്വദേശിയും ഭാര്യയും കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളജ് ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

കുട്ടിയുടെ പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവായതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്തുന്നു. കോട്ടയത്ത് ചികില്‍സയിലുളള വൃദ്ധ ദമ്പതികളുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. ബാക്കി 12 അസുഖ ബാധിതരുടെയും നില തൃപ്തികരമാണ്. നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശങ്ങളോട് നിസഹകരിക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി.

English Summary: More people from Pathanamthitta, Kottayam and Kollam, tested for covid-19, results negative