കുട്ടനാട്ടില്‍ താറാവ് ചത്തത് പക്ഷിപ്പനി മൂലമല്ല; കോഴിക്കോട്ട് കേന്ദ്രസംഘം

കോഴിക്കോട്∙ പക്ഷിപ്പനിയിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നു കേന്ദ്ര സംഘം. കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു പക്ഷിപ്പനി പടർന്നിട്ടില്ല എന്നത് ആശാവഹമാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഉപദേശകൻ ഡോ.എംകെ.ഷൗക്കത്ത് പറ​ഞ്ഞു. കൊടിയത്തൂർ പിഎച്ച്സിയിൽ യോഗം ചേർന്നതിനുശേഷമാണ് കേന്ദ്ര സംഘം വെസ്റ്റ് കൊടിയത്തൂരിലെ സറീനയുടെ ഫാമിലെത്തിയത്. പക്ഷിപ്പനിയെപ്പറ്റി ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും നിലവിൽ മനുഷ്യരിലേക്കു പകരാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്നും സംഘം പറഞ്ഞു. ഷൗക്കത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമെത്തിൽ ഡോ. ദീപ്തി റാവത്ത്, ഡോ.ശിവകുമാർ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, വളർത്തു പക്ഷികളെ കൊല്ലുന്നതു തുടരുകയാണ്.

കോഴിക്കോടിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യസംഘം പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തിയത്. രണ്ടായിരത്തോളം കോഴികൾ പക്ഷിപ്പനി ബാധിച്ചു ചത്ത കൊടിയത്തൂർ സ്വദേശി മജീദിന്റ ഫാം സംഘം പരിശോധിച്ചു. ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും കരുതൽ നടപടികൾ നല്ല രീതിയിലാണു മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്നും ഡോ.ഷൗക്കത്ത് പറഞ്ഞു. രോഗം ബാധിച്ചതിന് ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള മുഴുവൻ വളർത്തു പക്ഷികളെയും ഇന്നത്തോടെ നശിപ്പിക്കാമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നാളെ മുതൽ രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിക്കും. ഇതുവരെ 5026 വളർത്തു പക്ഷികളെ കൊന്നു. പ്രാദേശിക എതിർപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് പൊലീസ് സഹായത്തോടെയാണ് പക്ഷികൾക്കായുള്ള പരിശോധന നടക്കുന്നത്.

അതേസമയം, കുട്ടനാട്ടിൽ താറാവു ചത്തത് പക്ഷിപ്പനി മൂലം അല്ലെന്നു പരിശോധനാ ഫലത്തിൽ വ്യക്തമായി. തലവടിയിലും ചമ്പക്കുളത്തും റെയ്മറല്ല എന്ന ബാക്ടീരിയ പിടിപെട്ടതാണ് താറാവുകൾ ചാകാൻ കാരണം. ഇതു മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരുന്നതല്ല. കണ്ടങ്കരിയിൽ താറാവു ചത്തത് ലിവർ ഡാമേജ് വന്നതാണ്. ഇതു തീറ്റിയിൽ നിന്നും സംഭവിച്ചതാണ്.

English Summary: No Need To Panic On Bird Flu, Says Experts