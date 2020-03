ഇറ്റലിയിലുള്ളവർ കാത്തിരിക്കണം; രോഗമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം തിരിച്ചെത്തിക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇറാനിലെയും ഇറ്റലിയിലെയും സ്ഥിതി അതീവഗുരുതരമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ. ഇറ്റലിയിലേക്ക് മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ നാളെ അയക്കും. അവിടെ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ രോഗമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം തിരിച്ചെത്തിക്കും. ഇറാനിലേക്ക് കൂടുതൽ വിമാന സർവീസിന് ശ്രമിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം അടക്കം അവശ്യസൗര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്നും അദ്ദഹം ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് 19 പടർന്നുപിടിച്ച ഇറ്റലിയിൽനിന്ന് നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാനെത്തിയ 40 മലയാളികൾ ഇന്നലെ റോം വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിയിരുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ ഗർഭിണികളും കുട്ടികളുമുണ്ട്. രോഗബാധയില്ലെന്ന സാക്ഷ്യപത്രം, ഇറ്റലിയിലെ ആരോഗ്യവിദഗ്ധരിൽനിന്ന് ഹാജരാക്കാതെ ആരെയും കൊണ്ടുവരരുതെന്ന് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ കർശനനിർദേശം നൽകിയതാണ് കാരണമെന്ന് എമിറേറ്റ്സ് വിമാനക്കമ്പനിയും വിമാനത്താവള അധികൃതരും യാത്രക്കാരെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് ഇവരെ തിരിച്ചെത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പണറായി വിജയൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു.



നാട്ടിലേക്കു തിരിക്കാനായി കൂടുതൽ പേർ ഇന്ന് റോം വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയേക്കും എന്നാണ് വിവരം. പ്രാദേശിക സമയം വൈകിട്ട് 3.10ന് (ഇന്ത്യന്‍ സമയം വൈകിട്ട് 7.30) എമിറേറ്റ്സിന്റെ പ്രതിദിന സർവീസിനു ടിക്കറ്റെടുത്തവരാണു വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുക. റോം – ദുബായ്, ദുബായ് – കൊച്ചി സർവീസ് ആണ് ഇത്. മിലാൻ വിമാനത്താവളത്തിലും ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർ എത്താനിടയുണ്ട്. 300 ഇന്ത്യക്കാർ മിലാൻ വിമാനത്താവളത്തിലുണ്ടെന്നു പറയുന്നു.

