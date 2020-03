പ്രേംകുമാറിന്റെ സ്ഥലംമാറ്റം: പ്രതിഷേധിച്ച് അവധിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ഡോ. വി.വേണു

തിരുവനന്തപുരം∙ സർവേ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് വി.ആർ.പ്രേംകുമാറിനെ മാറ്റിയ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് റവന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോ.വി.വേണു അവധിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫിസിലെത്തിയാണ് അവധി അപേക്ഷ കൈമാറിയത്. കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് പ്രേംകുമാറിനെ സർവേ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

ഈ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി വേണു ഐഎഎസ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വിഷയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ട റവന്യു സെക്രട്ടറി, വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പ്രേംകുമാറെന്നും വ്യക്തമാക്കി. സ്ഥലംമാറ്റം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്നും കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇതിനു പിന്നാലെ, സർക്കാർ നടപടികൾക്കെതിരെ ഐഎഎസ് ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രമേയവും പാസാക്കി. സിവിൽ സർവീസ് ബോർഡിന്റെ മാർഗ നിർദേശങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചാണ് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റേണ്ടതെന്നാണ് അസോസിയേഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം തള്ളിയ സർക്കാർ വി.ആർ. പ്രേംകുമാറിന്റെ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് ഇന്നലെ പുറത്തിറക്കി. ആർ.ഗിരിജ ഐഎഎസാണ് പുതിയ സർവേ ഡയറക്ടർ. പ്രേംകുമാറിന് പകരം ചുമതല നൽകിയിട്ടില്ല.

English Summary: Revenue principal secretary go on leave over junior officials transfer