‘കോവിഡ് ഏറെ ഗൗരവമുള്ളത്; ഇറാനിൽനിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പ്രശ്നമുണ്ട്’

ന്യൂ‍ഡൽഹി ∙ കോവിഡ് വ്യാപനം ഏറെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയ്ശങ്കർ. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 75 ആയ സാഹചര്യത്തിലാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അസാധാരണമായ പ്രതികരണമാണു വേണ്ടത്. റിസ്ക് ഏറെയുണ്ടെന്നതു കൊണ്ട് ഈ സമയത്തെ യാത്രകളും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്– ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വീസ നിയന്ത്രണങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



നൂറിലേറെ രാജ്യങ്ങളിലായി 4,500 പേരാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് ഇതിനകം മരിച്ചത്. രൂക്ഷമായി ബാധിച്ച ഇറാനിൽ 6,000 ഇന്ത്യക്കാരാണു കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ഇതിൽ 1,100 പേർ മഹാരാഷ്ട്ര, ജമ്മു കശ്മീർ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള തീർഥാടകരാണ്. 300 ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളും ഇറാനിലുണ്ട്. തീർഥാടകരുൾപ്പെടെയുള്ളവരെ തിരികെയെത്തിക്കുന്നതിനാണു മുഖ്യപരിഗണനയെന്നും അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞു.



ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇറാനിൽനിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ളതായും കേന്ദ്രമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ വ്യക്തമാക്കി. ചൊവ്വാഴ്ച ഇറാനിൽനിന്ന് 58 ഇന്ത്യക്കാരുൾപ്പെടുന്ന ആദ്യ സംഘത്തെ തിരികെയെത്തിച്ചിരുന്നു. ജനങ്ങൾ സംഘം ചേരുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർഷവർധൻ പ്രതികരിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്കൂളുകളും കോളജുകളും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ഡൽഹിയിൽ മാർച്ച് 31വരെ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കശ്മീരിലും ല‍ഡാക്കിലും സ്കൂളുകള്‍ക്കും കോളജുകള്‍ക്കും അവധിയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് വാർഷിക ബിരുദദാന ചടങ്ങുകളും മാറ്റിവച്ചു.



