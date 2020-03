മകൾ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തി, നാടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് സ്വയം ക്വാറന്റീൻ ചെയ്ത് കുടുംബം, എന്നിട്ടും...

കോട്ടയം ∙ കോവിഡ് ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദേശരാജ്യത്തുനിന്നു നാട്ടിലെത്തുന്നവർ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതൽ എടുക്കണം എന്നു സംബന്ധിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെ മാതൃകയായി ഒരു അധ്യാപികയും മകളും. ഇറ്റലിയിൽ പഠനത്തിനു പോയ മകൾ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം പുറംലോകവുമായി ഒരു സമ്പർക്കവും ഇല്ലാതെ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയുകയാണ് ഈ കുടുംബം. പത്തനംതിട്ടയിലെ കുടുംബത്തിനു കോവിഡ്– 19 സ്ഥിരീകരിച്ച കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് കോട്ടയത്തെ സ്വകാര്യ സ്കൂളിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപികയുടെ മകൾ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നു തിരിച്ചെത്തിയത്.

കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ കോളജിലെ പിജി വിദ്യാർഥിനിയായ മകൾക്കു കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇറ്റലിയിലെ ഒരു സർവകലാശാലയിൽ പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയത്. ഇതിനായി നാല് മാസം മുൻപാണ് പെൺകുട്ടി ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോയത്. എന്നാൽ വൈറസ് ബാധ മൂലം ഇറ്റലിയിലേയും നാട്ടിലെയും സ്ഥിതി വഷളാകുന്നത് കണ്ട് ബാക്കി കോഴ്സ് ഓൺലൈനായി ചെയ്യാന്‍ സർവകലാശാല അനുവദിച്ചു. മകൾ വരുന്നതിന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കു മുൻപു തന്നെ അമ്മ ‘ദിശ’യുമായി സംസാരിച്ച് എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്നു ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി.

അവശ്യസാധനങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ വാങ്ങിച്ചു സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു. കുട്ടി പഠിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് കോവിഡ് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ ആരെങ്കിലും അശ്രദ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടങ്കിൽ എന്നു ഭയന്ന് അത്യാവശ്യം തൊടാതെയും പിടിക്കാതെയും കൈകൾ കഴുകിയുമൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് വന്നത്. കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തി പരിശോധനകൾ നടത്തി അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു നൽകി. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നതുകൊണ്ടു വീട്ടിൽ പോകാൻ അനുവദിച്ചു.

ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഭർത്താവ് എറണാകുളത്തായതിനാൽ സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ സ്വയം ഡ്രൈവ് ചെയ്താണ് അമ്മ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയത്. പ്രഭാത ഭക്ഷണം നേരത്തെ തന്നെ വാങ്ങിച്ചു കാറിൽ വച്ചു. വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങി നേരെ കാറിന്റെ പിൻസീറ്റിൽ കയറി. എസി പോലും ഓൺ ചെയ്തില്ലെന്ന് അമ്മ പറയുന്നു. വഴിയിൽ എങ്ങും നിർത്താതെ വീട്ടിൽ വന്നു. എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരം അറിയിച്ചു.

14 ദിവസത്തേയ്ക്ക് ക്വാറന്റീൻ ചെയ്യാനാണ് ലഭിച്ച നിർദേശം. ഇതുവരെയും കുട്ടിക്കു ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല. ദിവസവും രണ്ട് നേരമെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പൗരബോധമുള്ള ഒരു അധ്യാപിക എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും ഒരു പടി കൂട്ടിത്തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഈ അമ്മ പറയുന്നു. എന്നാൽ നാട്ടുകാരിൽ നിന്നു വളരെ മോശമായ തരത്തിലുള്ള പ്രചരണമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഇവർ പരാതിപ്പെടുന്നു. അവർ ഞങ്ങൾക്ക് കോവിഡാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പത്തനംതിട്ടയിലെ ആൾക്കാർ ചെയ്തതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയുണ്ട്. തന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് പല ഗ്രൂപ്പിലും ഇടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നുണപ്രചരണങ്ങൾ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അമ്മ പറയുന്നു. വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ആർക്കും ദോഷം വരാതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴുള്ള വിഷമം മാത്രമെ ഉള്ളുവെന്നും എല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയെന്നും ഈ കുടുംബം ഒന്നാകെ പറയുന്നു.

