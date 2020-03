കർണാടകയിൽ രാജ്യത്തെ ആദ്യ കോവിഡ് മരണം; രോഗി സഞ്ചരിച്ചത് കിലോമീറ്ററുകൾ

ബെംഗളൂരു ∙ കോവിഡ്–19 രോഗബാധയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മരണം കർണാടകയിൽ. ബുധനാഴ്ച മരിച്ച കലബുറഗി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ സിദ്ദിഖിന്റെ (76) മരണമാണ് കൊറോണ വൈറസ് കാരണമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തീർഥാടനത്തിനു ശേഷം സൗദിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ 29നു ഹൈദരാബാദ് വഴിയാണു ഹുസൈൻ മടങ്ങിയെത്തിയത്. മരിച്ച രോഗിയുടെ സ‍ഞ്ചാരപഥം വിലയിരുത്തുകയാണെന്നും പ്രത്യേക പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം മറ്റു നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും കർണാടക ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. തെലങ്കാനയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പോയിരുന്നതിനാൽ തെലങ്കാന സർക്കാരിനെയും വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സൗദിയിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലെത്തിയ ശേഷം കലബുറഗിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ മാർച്ച് അഞ്ചിന് അവിടെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് വിഭാഗത്തിൽ ചികിൽസ തേടുകയായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഗുൽബർഗ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ബന്ധുക്കളുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം മറ്റൊരു നഗരത്തിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടു പോയി. തുടർന്ന് 200 കിലോമീറ്റർ അകലെ ഹൈദരാബാദിലെ കെയർ ഹോസ്‌പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവിടെ രോഗനില വഷളായതിനെത്തുടർന്ന് വീണ്ടും മാർച്ച് 9ന് കലബുറഗിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു.

ഗുൽബർഗ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലേക്ക് എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും മരിച്ചു. മാർച്ച് 10നാണ് കോവിഡ് –19 ചികിൽസയ്ക്കായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സാംപിൾ ശേഖരിച്ചത്. തുടർന്ന് ഇത് ബെംഗളൂരുവിലെ ലാബിലേക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി കുറിയറിലൂടെ അയച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച ബെംഗളൂരുവിലെത്തിയ സാംപിൾ രാവിലെ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കുകയും വൈകിട്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കോവിഡ്–19 സ്ഥിരീകരിക്കുകയുമായിരുന്നു. ആസ്‌മയും രക്തസമ്മർദവും രോഗിക്കുണ്ടായിരുന്നു. കർണാടകയിൽ ഇതിനകം അഞ്ച് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

അമേരിക്കയിലെ ഓസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്ക്, ടെക്സസ് വഴി മടങ്ങിയെത്തിയ ബെംഗളൂരുവിലെ ഡെൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഒരാൾ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും 13 വയസ്സുള്ള മകൾക്കും പിന്നാലെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. യുഎസിൽ നിന്ന് ലണ്ടൻ വഴി ബെംഗളൂരുവിലെത്തിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ജീവനക്കാരനും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഗ്രീസിൽ നിന്ന് ദുബായ് വഴി മുംബൈയിലെത്തിയ ഒരു 26 കാരനാണ് വ്യാഴാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച അഞ്ചാമത്തെയാൾ.

ഇദ്ദേഹം മുംബൈയിൽ നിന്ന് ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തുകയും ഒരു ദിവസം ഓഫിസിനു പുറത്തു ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇദ്ദേഹവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെ തിരയുന്ന നടപടികൾ കർണാടക ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച മരിച്ച 76 കാരനും കേരളത്തിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 19 പേരുൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിൽ 79 പേർക്കാണു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലോകത്താകെ 1,27,522 പേർക്കാണു കോവിഡുള്ളത്. 4708 പേർ മരിച്ചു. ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റലിയിലും ഇറാനിലുമാണ് രോഗം കൂടുതലുള്ളത്. ഇറ്റലിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച 189 പേർ മരിച്ചതോടെ കോവിഡ് മരണസംഖ്യ 1016 ആയി. രോഗികളുടെ എണ്ണം 15,113 ആയി ഉയർന്നു. കോവിഡ് 19 രോഗത്തെ നേരത്തെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

