മദ്യപിച്ചതിന് പൊലീസ് പിടിച്ചു; ലോക്കപ്പിൽ കിടന്ന് ടിക്ടോക് വിഡിയോ: വീണ്ടും അറസ്റ്റ്

അഹമ്മദാബാദ് ∙ മദ്യപിച്ച് ബഹളമുണ്ടാക്കിയതിന് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതി ലോക്കപ്പിൽ കിടന്ന് ടിക്ടോക് വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അഹമ്മദാബാദിലെ മേഘാനിനഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം. ലോക്കപ്പിലായ കരൺസിങ് ശെഖാവത്തിനെ കാണാൻ നാലു കൂട്ടുകാർ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ഇവർ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ ടിക്ടോക് വിഡിയോ എടുത്താൽ വൈറലാകുമെന്ന് കൂട്ടത്തിലൊരാൾ പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ ബോളിവുഡ് ഗാനത്തിനൊപ്പം കരൺ ലോക്കപ്പിനുള്ളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവർ പുറത്ത് നിന്നും വിഡിയോ എടുക്കുകയായിരുന്നു.



സഞ്ജയ് ദത്ത് നായകനായ ഖൽനായകിലെ പാട്ടാണ് വിഡിയോക്കൊപ്പം എഡിറ്റു ചെയ്ത് ചേർത്തത്. പിന്നാലെ നാലുപേരെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. എന്നാൽ പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും, അത് മറയ്ക്കുന്നതിനാണ് യുവാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തതെന്നും ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Ahmedabad: Cocking a snook at police, man in police custody records TikTok video with four friends