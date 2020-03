മലയാളി വീട്ടമ്മയുടെയും മകളുടെയും കൊലപാതകം: 2 യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ വസുന്ധര എൻക്ലേവിലുള്ള ഫ്ലാറ്റിൽ കുത്തേറ്റു മരിച്ച മലയാളി വീട്ടമ്മയുടെയും മകളുടെയും സംസ്കാരം ഇന്നു നടക്കും. സംഭവത്തിൽ 2 യുവാക്കളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എറണാകുളം സ്വദേശിനിയായ സുമിത വാത്‍സ്യ (46), മകൾ സ്മൃത (26) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

വസുന്ധര എൻക്ലേവിലെ മൻസാര അപാർട്മെന്റിലെ മൂന്നാം നിലയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ നടന്ന കൊലപാതകത്തിൽ വിനയ് നാഗർ (25), സുഹൃത്ത് സങ്കി ശർമ (29 എന്നിവരാണു പിടിയിലായത്. വിനയ് നാഗറെ ജയ്പുരിലേക്കുള്ള ബസിൽ നിന്നും സങ്കി ശർമയെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ലാൽ ബഹാദുർ ശാസ്ത്രി ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇന്നലെ നടന്നില്ല. ഇന്നു രാവിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനു ശേഷം 11.30ന് ത്രിലോക്പുരി കത്തോലിക്ക പള്ളിയിൽ ശുശ്രൂഷയും തുടർന്ന് ബുറാഡി ക്രിസ്ത്യൻ സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കാരവും നടക്കും. എറണാകുളത്തു നിന്ന് സുമിതയുടെ ബന്ധുക്കൾ ഡൽഹിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കുടുംബ സുഹൃത്തായ വിനയ് നാഗറും കൂട്ടുകാരനും ചേർന്ന് കവർച്ചയ്ക്കായാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്നാണ് പൊലീസ് ന‍ൽകുന്ന സൂചന. വീട്ടിൽ നിന്നു നഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളുടെ കണക്ക് പൊലീസ് ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. വിനയ്‍‍ നാഗറും സ്മൃതയും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതയും കൊലപാതകത്തിനു കാരണമായതായാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്.

ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടെ ഫ്ലാറ്റിലെത്തിയ വിനയ് നാഗറും കൂട്ടുകാരനും പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെ സുമിതയുടെ കാറിലാണ് കടന്നുകളഞ്ഞത്. ഇവരുടെ നാട്ടിലുള്ള ബന്ധുക്കളെ കണ്ടെത്താനും ഡൽഹിയിലെത്തിയ ബന്ധുക്കൾക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനും ഡൽഹി മലയാളി അസോസിയേഷനും ത്രിലോക്പുരി പള്ളി അധികൃതരും നേതൃത്വം നൽകി.

English Summary: Mother and daughter stabbed to death in Delhi; two people arrested