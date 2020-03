കൊറോണയിൽ വില ഇടിഞ്ഞ് ചിക്കനും മട്ടനും; കുതിച്ചു കയറി ‘ചക്ക’

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ 62 പേർക്കാണ് കോവിഡ് –19 സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൈറസ് ഭീതി രാജ്യമാകെ പടരുന്നതിനിടെ വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾക്കും അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കുമെതിരെ പ്രചാരണം നടത്തേണ്ടതിന്റേയും ഗതികേടിലാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. വൈറസ് ബാധ തടയുന്നതിനു മാംസാഹാരം ഉപേക്ഷിക്കണോ എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ മറ്റും ഉയരുന്ന പ്രധാന സംശയം. മാംസാഹാരവും കോവിഡ്–19 ഉം തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെങ്കിലും രാജ്യത്താകെ ഇറച്ചി വിൽപന ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.

ചിക്കൻ, ബീഫ്, മട്ടൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തിന്റെയും വില ഇടിഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ പക്ഷിപ്പനി കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടു കൂടി ‘ബദൽ’ ഭക്ഷണം തേടിയുള്ള നൊട്ടോട്ടത്തിലാണ് മാംസ സ്നേഹികൾ. ഇവരുടെ അന്വേഷണം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നതാകട്ടെ, കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ചക്കയിലും. ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്കും മട്ടൻ ബിരിയാണിക്കും പകരം ഇപ്പോൾ പല റസ്റ്റോറന്റുകളിലും ചക്ക ബിരിയാണി വിൽപന ആരംഭിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഐഎഎൻഎസ് റിപ്പോർട്ടു പ്രകാരം ഒരു മാസം മുൻപു കിലോ 50 രൂപ മാത്രം വില ഉണ്ടായിരുന്ന ചക്കയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കിലോ 120 രൂപ മുതലാണ് വില. 120% ശതമാനം വില വർധന.

നൂറു രൂപയ്ക്കു മുകളിൽ വിലയുണ്ടായിരുന്ന ഇറച്ചികോഴികൾക്ക് ആകട്ടെ വില കിലോയ്ക്ക് 80 രൂപയിലും താഴെയും. കേരളത്തിൽ വില ഇതിലും താഴെയാണ്. ഇതോടെ മാംസാഹാരത്തിനെതിരെ വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പൗൾട്രി ഫാം അസോസിയേഷനുകൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൊറോണയും ഇറച്ചിയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെങ്കിലും ചൂടു കാലത്ത് മാംസാഹാരം ഒഴിവാക്കുന്നതു നല്ല ലക്ഷണമാണെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. എന്തു തന്നെയായാലും പല സമയങ്ങളിലും ആവശ്യക്കാരേറിയ ചക്കയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ വൻ ‍ഡിമാൻഡാണ്.

English Summary: Neither Mutton Nor Chicken, Jack Friuit Prices Skyrocket Due To Coronavirus Scare