‘പ്രളയമായിരുന്നു ഭേദം, ഒഴുകിത്തീർന്നേനെ’; ഒഴിഞ്ഞ നിരത്ത്, ഒറ്റപ്പെട്ട്, ഭയം പുതച്ച് റാന്നി

വിജനമായ നിരത്തുകൾ, അടഞ്ഞ കടകൾ, ആളൊഴിഞ്ഞ ബസ്സുകൾ... ഒരാഴ്ച മുൻപ് വരെ ആൾത്തിരക്കിലാണ്ട പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലൊന്നായ റാന്നിയുടെ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചയാണിത്. ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ റാന്നി ഐത്തല സ്വദേശികൾക്കു കോവിഡ്–19 സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ഭീതിയുടെ പിടിയിലാണു പത്തനംതിട്ടയിലെ ഈ മലയോര പ്രദേശം. രോഗബാധിതർ സഞ്ചരിച്ച റൂട്ട് മാപ്പ് കൂടി പുറത്തു വന്നതോടെ ഒരു നഗരമെന്നതിൽ നിന്നു മാറി റാന്നി ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു തുരുത്തായി.

2018 ൽ കേരളത്തെ തകർത്ത പ്രളയത്തിന്റെ പ്രധാന ഇരകളിലൊന്നു റാന്നിയായിരുന്നു. ഓണവിപണി സ്വപ്നം കണ്ട വ്യാപാരി സമൂഹത്തിന്റെയും ആഘോഷത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തുവച്ച ജനത്തെയും അന്നു മുക്കിയ പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് റാന്നി കരകയറുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവിടേക്കാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇതിനകം മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച കോവിഡ്–19 പൊട്ടിവീണത്. പിന്നീട് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിത പ്രദേശമായി അറിയപ്പെട്ടതോടെ, കേരളം ഭയത്തോടെ കേൾക്കുന്ന സ്ഥലനാമം കൂടിയായി റാന്നി.

അടഞ്ഞു കടകൾ; മനംനൊന്ത് വ്യപാരികൾ

‘80 ശതമാനത്തോളം കടകളും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ഭീതി കാരണം പലരും വീടിനു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല. ആളില്ലാതെ കടകൾ തുറന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ?’ റാന്നിയിലെ വ്യാപാരിയായ ലാൽ പറയുന്നു. ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ മടിക്കുന്നു. സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകിയ നിർദേശം പാലിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാത്തവരാണ് ഏറെയും. സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കാൻ കടകൾ അടച്ചിടുന്നവരും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നുമാറി ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയവർ കയറിയിറങ്ങിയതാണെന്നു പേടിച്ച് കടകളിൽ എത്താത്തവരും ഉണ്ട്. സാധനങ്ങളും മറ്റും വാങ്ങാനായി പോലും റാന്നിക്കു പുറത്തുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് പലരും ആശ്രയിക്കുന്നത്.

മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ പോലെ അത്യാവശ്യമുള്ള കടകൾ മാത്രമാണ് റാന്നിയിൽ കുറച്ചു ദിവസമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ‘രാവിലെ വന്ന് കട തുറക്കും. റോഡിൽ ആകെ പതിനഞ്ചു പേരിൽ കൂടുതൽ കാണാനില്ല. ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും അടച്ചിട്ടു പോകും. ആരും വരാതെ തുറന്നു വച്ചിട്ട് എന്തിനാ? അടുത്തുള്ള കടകളൊക്കെ തുറന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി’– റാന്നിയിലെ പ്രധാന പ്രദേശമായ, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും ബസ് സ്റ്റാൻഡും ഒക്കെയുള്ള ഇട്ടിയപ്പാറയിലെ ഒരു വ്യാപാരി പറയുന്നതാണിത്. വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമല്ല തപാൽ ഓഫിസ്, ബാങ്കുകൾ എന്നിവയെല്ലാം കുറച്ചു ദിവസമായി അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്.

റാന്നി മാത്രമല്ല നഗരം ഉൾപ്പെടുന്ന പത്തനംതിട്ട തന്നെ മൂകമാണ്. ആൾസഞ്ചാരം ഇല്ലാതെ, കടകൾ അടഞ്ഞ്, പതിവു തിരക്കില്ലാതെയാണ് പത്തനംതിട്ട നഗരം കടന്നു പോകുന്നത്. ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയവർ സന്ദർശിച്ച കടകളെയാണ് ഇതേറെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്ന് തുറക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പോലും ഇവർക്ക് അറിയില്ല. ‘ഞങ്ങൾക്ക് രോഗലക്ഷണമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ജനത്തിനു വിശ്വാസമാകണ്ടേ. അവർക്ക് വിശ്വാസം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തുറക്കും’– ഇറ്റലിയിൽ നിന്നു വന്നവർ സന്ദർശിച്ച റൂട്ടു മാപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്റ്റുഡിയോ ഉടമയുടെ ബന്ധു പറയുന്നു. കടം വാങ്ങിയും മറ്റുമാണ് പല വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇഎംഐ മുടങ്ങുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് പലരും പങ്കുവച്ചത്. പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേക പരിതസ്ഥിതി കണക്കിലെടുത്ത് വായ്പാ അടവിലും മറ്റും കൂടുതൽ സാവകാശം നൽകാൻ സർക്കാർ ഇടപെടൽ വേണമെന്നും ആവശ്യമുയർന്നു.

ആളില്ലാതെ ബസുകൾ, ശരണം കെഎസ്ആർടിസി

‘സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോലും ആരും പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല. പിന്നെങ്ങനെയാണ് ബസ്സിൽ ആളുണ്ടാവുക’– റാന്നി വഴി പുനലൂർ– മുണ്ടക്കയം റൂട്ടിലോടുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസ്സിലെ ‍ ഡ്രൈവർ പറയുന്നതിങ്ങനെ. റാന്നി വഴിയോടുന്ന കെഎസ്ആർടിസി, സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ എല്ലാം മൂന്നും നാലും യാത്രക്കാർ മാത്രമായാണ് ഓടുന്നത്. ‘13,000 രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഓടുന്ന വണ്ടിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 4000–5000 ത്തിനാണ് ഓടുന്നത്. റാന്നിക്കു പുറത്തേക്ക് ചെന്നാൽ യാത്രക്കാരുണ്ട്. എന്നാൽ റാന്നിയിലേക്കും റാന്നിയിൽ നിന്നു പുറത്തേക്കും പലരും സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല. മൊത്തത്തിൽ ഹർത്താലിന്റെ പ്രതീതിയാണ്. ജീവനക്കാർക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള കടകൾ പോലുമില്ല.’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആളോഴിഞ്ഞ റാന്നിയിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്∙ ചിത്രം : മനോരമ

ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കാത്തതും കോവി‍ഡ് ഭീതിയുമാണ് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ നിരത്തിലിറങ്ങാതിരിക്കാൻ കാരണം. എന്നാൽ സർവീസ് മുടക്കാതെ ഓടുന്ന കെഎസ്ആർടിസികളിൽ കയറുന്നത് പത്തിൽ താഴെ മാത്രം ആളുകൾ. യാത്രകൾ എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് ആളുകൾ വീടുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ.

‘റാന്നിക്കാരാണോ, ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട’

കോവിഡ് ഭീതിയിൽ പ്രേത നഗരം പോലെ ഒറ്റപ്പെട്ട ചൈനയിലെ വുഹാനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നിരവധി വായിച്ചറിഞ്ഞു. പുറംലോകവുമായി ഒരു സമ്പർക്കവുമില്ലാതെ ദ്വീപു പോലെ ഒറ്റപ്പെട്ട വുഹാനിൽ നിന്ന് ഒരോ ദിവസവും പുറത്തുവന്ന സങ്കടക്കാഴ്ചകൾ മനംമടുപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. കോവിഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വുഹാൻ പ്രേതനഗരമായി മാറിയെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതർ എത്തിയ ഇറ്റലിക്കാർ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുകയാണ് റാന്നി. നിപ്പ ഭീതി ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ടെ പേരാമ്പ്രയിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ.

റാന്നിക്കാരാണെങ്കിൽ കല്യാണ ആഘോഷങ്ങളിലും മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിലും അപ്രഖ്യാപിത വിലക്കാണ്. തിരുവല്ല സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥി ബുധനാഴ്ച പരീക്ഷ എഴുതാനായി സ്കൂളിൽ എത്തിയ അനുഭവം ഇങ്ങനെ. കോവിഡ് ഇല്ലെന്നുള്ള മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാതെ പരീക്ഷ എഴുതിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റു കുട്ടികളുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അതിനാൽ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാതെ പരീക്ഷ എഴുതിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് സ്കൂൾ അധികൃതർ പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് അധികൃതരുമായി വാക്കുതർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനൊടുവിലാണ് പരീക്ഷ എഴുതാനായത്. അതും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണമെന്ന നിർദേശത്തിൽ. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കണമെന്ന സർക്കാർ നിർദേശം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് റാന്നിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ് വിലക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം റാന്നിയിൽ നിന്നു കൊട്ടാരക്കരയിലെ മരണവീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചവരെ പകുതിദൂരം ചെന്നപ്പോഴേ നാട്ടുകാർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും എന്നറിഞ്ഞതിനാൽ തിരിച്ചുവിട്ടു. ഇടുക്കിയിലേക്കു പോയ കല്യാണസംഘത്തെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ പോലും അനുവദിച്ചില്ല. ‘ആഘോഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടാന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയും, അവർക്ക് പേടിയായിട്ടായിരിക്കും’– റാന്നിയിലെ ഒരു വീട്ടമ്മ ഷീബ പറഞ്ഞു. ആഘോഷങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ബന്ധുവീടുകളും റാന്നിക്കാർക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. റാന്നിയിൽ നിന്നാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർ അപ്പോൾ തന്ന പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കും. പൊലീസ് അപ്പോൾ തന്നെ എത്തി തിരികെ പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടും – റാന്നി നിവാസിയും വ്യാപാരിയുമായ ലാൽ പറയുന്നു.

‘ജാഗ്രത വേണമെന്നും കൂട്ടം കൂടരുതെന്നുമല്ലേ സർക്കാർ പറഞ്ഞത്. യാത്ര ചെയ്യരുതെന്നുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും ഭയമാണ്. ആർക്കും പുറത്തേക്കു പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആരും ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നില്ല. ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥ. ഇതിലും ഭേദം പ്രളയമായിരുന്നു. അതങ്ങ് ഒഴുകിപോയി തീർന്നേനെ.’ ഭയത്തോടെയും അതിലേറെ ഒറ്റപ്പെടലോടെയുമാണ് റാന്നിക്കാർ ഇതു പറയുന്നത്. ഒരു ദേശത്തിന്റെ പേരിൽ, അവർ ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന്റെ പേരിൽ, എല്ലായിടത്തു നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുക. രോഗവാഹകരായി കാണുക, ഭീതിയോടെ നോക്കുക.

നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി അതിജീവിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു ജനത ഇവിടെ കാരണങ്ങളില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെടുകയാണ്. പ്രളയത്തെ ഞങ്ങൾ അതിജീവിച്ചില്ലേ അങ്ങനെ ഈ കൊറോണക്കാലവും കടന്നു പോകുമെന്ന് ആശ്വസിക്കുമ്പോഴും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യം ബാക്കിയാണ്. നാട്ടുകാരിൽ ധൈര്യം ഉറപ്പിക്കാൻ ജനപ്രതിനിധികളും സർക്കാരും മുന്നോട്ടു വരും വരെ ആ ചോദ്യം ഉയർന്നുനിൽക്കുകയും ചെയ്യും.

English Summary: Then flood, now coronavirus: Kerala's Ranni in focus again for wrong reason