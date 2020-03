ആരോപണവിധേയർ എന്നേക്കും കളങ്കിതരോ?; യുപി സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ പൗരത്വ നിയമ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ അക്രമം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ചിത്രങ്ങളുള്ള ബാനറുകൾ ഉടനെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ യുപി സർക്കാർ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി 3 അംഗ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കു വിട്ടു. വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ജഡ്ജിമാരായ യു.യു.ലളിത്, അനിരുദ്ധ ബോസ് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട അവധിക്കാല ബെഞ്ച് തയാറായില്ല. വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് യുപി സർക്കാരിനുവേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. ഹർജി വലിയ ബെഞ്ച് അടുത്തയാഴ്ച പരിഗണിച്ചേക്കും.

അക്രമങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികൾ 57 പേരെന്നതു തെളിവെടുപ്പിലൂടെ കണ്ടെത്തിയതാണെന്നും അക്രമം നടത്തിയവർക്കു സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള മൗലികാവകാശം ഉന്നയിക്കാനാവില്ലെന്നും തുഷാർ മേത്ത പറഞ്ഞു. അക്രമങ്ങൾ അപലപിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും ആരോപണവിധേയരെ എന്നേക്കും കളങ്കിതരെന്നു മുദ്രകുത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു കോടതി ചോദിച്ചു. ഏതു നിയമത്തിന്റെ പിൻബലത്തിലാണു ബാനറുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്? ആരോപണവിധേയർ പിഴയൊടുക്കാൻ ഇനിയും സമയം ബാക്കിയുണ്ടെന്നും ഈ നടപടിയെത്തന്നെ അവർ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

ആൾക്കുട്ടത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണു ചിത്രങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തിയ നടപടിയെന്ന് ആരോപണവിധേയരിലൊരാളായ മുൻ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എസ്.ആർ.ദാരാപുരിക്കുവേണ്ടി അഭിഷേക് സിങ്‌വി വാദിച്ചു. കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുടെയോ മറ്റു ഗുരുതര കുറ്റങ്ങൾ ചെ‌‍യ്യുന്നവരുടെയോ പോലും ചിത്രങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ലെന്നും സിങ്‌വി വിശദീകരിച്ചു.

ബാനറുകൾ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചതിനെതിരെ ‌അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു. സർക്കാർ നടപടി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും നിയമപരമല്ലാത്ത നടപടി ആവർത്തിക്കരുതെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഗോവിന്ദ് മാഥൂർ, ജസ്റ്റിസ് രമേശ് സിൻഹ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ച് കഴിഞ്ഞ 9ന്റെ വിധിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യ സംബന്ധിച്ച മൗലികാവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമെന്നാണ് കോടതി വിലയിരുത്തിയത്.

