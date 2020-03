ചെന്നൈ∙ കോവിഡ്–19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്നു തമിഴ്നാട് ആരോഗ്യ മന്ത്രി സി.വിജയഭാസ്കർ. നിയമസഭയിലാണു മന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കോവിഡ്–19 നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുന്നതുവരെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാനാണു നിർദേശം. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇതുവരെ ഒരാൾക്കു മാത്രമാണു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ചെന്നൈ രാജീവ് ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിലിരുന്ന ഇയാൾ സുഖം പ്രാപിച്ചു നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങി.

English Summary: Tamil Nadu People Should Not Travel To Kerala, Says TN Minister