റോം ∙ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഫ്യൂമിചിനോ, ജനോവ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ മുന്നൂറോളം ഇന്ത്യാക്കാർ ദുരിതത്തിൽ. നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നടപടിസ്വീകരിക്കുമെന്ന രാഷ്ട്രീയപ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും പിന്തുണയ്ക്കാൻ ആരുമില്ലെന്ന മാനസികവ്യഥയിലാണിവർ. ഗർഭിണികളും കൊച്ചുകുട്ടികളുമടക്കം ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുളള യാത്രക്കാർ മണിക്കൂറുകളായി വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്.

പട്ടാമ്പി സ്വദേശി സായിദാസ്, മലപ്പുറം മഞ്ചേരി സ്വദേശിആബിദ് മുക്താർ എന്നിവർ വിമാനത്താവളത്തിൽ.

കോവിഡ് രോഗഭീതിയിൽ വിമാനക്കമ്പനികൾ തുടർച്ചയായി ഷെഡ്യൂളുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും നഗരങ്ങളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാനോ ഇറ്റലിയിലെ വാസസ്ഥലങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങാനോ ആകാതെ ദുരിതക്കയത്തിലാണ് ഇവർ. വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഭക്ഷണവും വെളളവും എത്തിക്കാൻ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും ഇനിയും അത് നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല.

വിമാനങ്ങൾ കാൻസൽ ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ വിമാനത്താവളത്തിലെ ഡിജിറ്റൽ ബോർഡിൽ.

നാൽപത്തിയെട്ടു മണിക്കൂറോളമായി വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നും ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് എത്തിച്ച ഭക്ഷണം ലഭിച്ചുവെന്നതാണ് ആശ്വാസമെന്നും വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പട്ടാമ്പി സ്വദേശി സായിദാസ്, മലപ്പുറം മഞ്ചേരി സ്വദേശിആബിദ് മുക്താർ എന്നിവർ മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു. നാട്ടിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികതലത്തിൽ എടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അറിയാനാവുന്നില്ലെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രശനം. വിവിധ രാജ്യക്കാർ എത്തുന്ന വിമാനത്താവളത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയ്ക്കു കൂടുതൽ സാഹചര്യമുള്ളതിനാൽ ഇവിടെ ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ മണിക്കൂറും ആശങ്കയുണർത്തുന്നു. ദുരിതത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നല്ല വാക്കുകളും സഹായവുമായി എത്തുന്നവരോട് നന്ദിയുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കിട്ടാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുകയാണെന്നും കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ മുടങ്ങുന്നതോടെ വിമാനത്താവളത്തിലും സ്ഥിതി നിയന്ത്രണാതീതമാകുമെന്നും എറണാകുളം സ്വദേശി ഹിമ ബിജു പറഞ്ഞു.

വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യാക്കാരിൽ ചിലർ.

ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികൾക്കൊപ്പം ബുധനാഴ്ച കൂടി മുടങ്ങിയ വിമാനങ്ങളിലെ ഇന്ത്യക്കാർ കൂടിയായതോടെ വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം മൂന്നൂറു കടന്നു. കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായാൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിയവരുടെ എണ്ണവും വർധിക്കും. ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ഒരു വിമാനമൊഴികെ മറ്റു വിമാനങ്ങൾ റദ്ദു ചെയ്ത അവസ്ഥയിലാണെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു.

ഇറ്റലിയിൽ വൈറസ് ബാധ ഏറെയായതിനാൽ ഇവിടെ തുടരുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ല. ആഹാരവും യാത്രാസൗകര്യവും മറ്റും പരിമിതവുമാണ്. ഇതിനാലാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനെത്തിയത്. നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കാൻ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന നിബന്ധന പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് ആഷിഖ് എന്ന യാത്രക്കാരൻ പറഞ്ഞു. സുരക്ഷിതമേഖലയിൽ താമസിക്കുന്നവർ പോലും വൈറസ് ബാധയ്ക്കുള്ള സാഹചര്യം ഏറിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ ലബോറട്ടറികളിലേക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥിതിയിലാണ്. കോവിഡ് – 19 രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർക്ക് ക്യൂവിൽ പ്രാമുഖ്യം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ലാബുകളിൽ മണിക്കൂറുകൾ കാത്തുനിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയും. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചാൽ തന്നെ ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ രോഗബാധയ്ക്ക് സാധ്യത തളളിക്കളയാനാകുമോ? – മുഹമ്മദ് ആഷിഖ് ചോദിക്കുന്നു.

ജീവനും കയ്യിൽപ്പിടിച്ചാണ് രോഗബാധിത മേഖലകൾ കടന്ന് വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയത്. ഇവിടെയെത്തിയപ്പോൾ സ്വന്തം നാട്ടിലും പോകാനാകാത്ത അവസ്ഥ. ഇതിനൊപ്പം വ്യാജവാർത്തകൾ കൂടിയാകുമ്പോൾ മാനസികനില പോലും തെറ്റുന്നു. – വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ഒരു കൊച്ചി സ്വദേശിയുടെ വാക്കുകളിൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിയവരുടെ അവസ്ഥ വ്യക്തം.

