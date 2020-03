ആലപ്പുഴ ∙ ഛർ‌ദ്ദിയും വയറിളക്കവുമായി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ യുകെ സ്വദേശികളായ യുവാവും യുവതിയും ചികിത്സയ്ക്കു വിധേയരാകാതെ കടന്നു. ലണ്ടനിൽ നിന്ന് 9നു കൊച്ചിയിലെത്തിയ ഇവർ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി‌യിലെത്തിയത്. ടിക്കറ്റെടുത്ത ശേഷം ഇവർ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യുട്ടിലെത്തി.

അവിടെ നിന്നു കൊറോണ നിരീക്ഷണ ഒപിയിലേക്ക് അയച്ചു. പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം ഇവരെ ഐസലേഷൻ വാർഡിലേക്കു മാറ്റാൻ ‍ഡോക്ടർ‌മാർ തീരുമാനിച്ചു. അതിനു ശേഷമാണ് ഇവരെ കാണാതായത്. ആശുപത്രി അധികാരികളും പൊലീസും ഇവർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടങ്ങി. ഇരുവരും മാസ്ക് ധരിച്ചാണ് എത്തിയത്. ഇവർ ആലപ്പുഴയിൽനിന്ന് അധികദൂരം പോകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും വേഗം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നുമാണു പൊലീസിന്റെ പ്രതീക്ഷ.



English Summary : Two foreigners from UK having vomiting and diarrhea escaped from hospital