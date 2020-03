കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് 3 വേനൽക്കാല സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകൾ

കൊച്ചി∙ചെന്നൈയിലേക്കു 3 വേനൽക്കാല സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകൾ. തിരുവനന്തപുരം–ചെന്നൈ (06048) സ്പെഷൽ ട്രെയിൻ ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 29 വരെ സർവീസ് നടത്തും. ബുധനാഴ്ചകളിൽ ഉച്ചയ്ക്കു 3.45ന് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നു പുറപ്പെട്ടു പിറ്റേദിവസം രാവിലെ 9.45ന് ചെന്നൈയിലെത്തും.

മടക്ക ട്രെയിൻ (06047) വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ രാത്രി 7ന് പുറപ്പെട്ടു പിറ്റേദിവസം ഉച്ചയ്ക്കു 11.45ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും. കേരളത്തിലെ സ്റ്റോപ്പുകൾ: കൊല്ലം, കായംകുളം, മാവേലിക്കര, ചെങ്ങന്നൂർ, തിരുവല്ല, ചങ്ങനാശേരി, കോട്ടയം, എറണാകുളം ടൗൺ, ആലുവ, തൃശൂർ, പാലക്കാട്.

ചെന്നൈ–എറണാകുളം സുവിധ (82631) ഏപ്രിൽ 3 മുതൽ ജൂൺ 26 വരെ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ രാത്രി 8.30ന് ചെന്നൈയിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടു പിറ്റേദിവസം രാവിലെ 8.45ന് എറണാകുളത്ത് എത്തും. മടക്ക ട്രെയിൻ (06038) ശനിയാഴ്ചകളിൽ വൈകിട്ട് 6ന് പുറപ്പെട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ 9.50ന് ചെന്നൈയിലെത്തും.



ചെന്നൈ സെൻട്രൽ–എറണാകുളം തത്‌കാൽ സ്പെഷൽ (06039) ഏപ്രിൽ 5 മുതൽ ജൂൺ 28 വരെ ഞായറാഴ്ചകളിൽ വൈകിട്ട് 4ന് ചെന്നൈയിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടു പിറ്റേദിവസം രാവിലെ 5ന് എറണാകുളത്ത് എത്തും. മടക്ക ട്രെയിൻ (06040) തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ വൈകിട്ട് 6.45ന് പുറപ്പെട്ടു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ 7.30ന് ചെന്നൈയിലെത്തും.

English Summary : Three special trains from Kerala to Chennai