ഡി ഇല്ലാതാക്കിയാൽ പ്രശ്നം തീരുമോ?; അമിത് ഷാ അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ

ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ(എൻപിആർ) തയാറാക്കിയതിനെക്കുറിച്ചു മൂന്നു കാര്യങ്ങളാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞത്: റജിസ്റ്ററിനുള്ള വിവരങ്ങൾ തയാറാക്കുമ്പോൾ ആരുടെ പേരിനു നേരെയും സംശയകരം (ഡൗട്ട്ഫുൾ – ഡി) എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തില്ല, ചോദ്യാവലിയിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം നൽകണമെന്നു നിർബന്ധമില്ല, തെളിവു രേഖകൾ ചോദിക്കില്ല. ഈ വിശദീകരണം പ്രതിപക്ഷത്ത് പലർക്കും ത‍‍ൃപ്തി നൽകിയെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പ്രതികരണം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മന്ത്രി പറഞ്ഞതിൽ, ആദ്യത്തെ കാര്യം മാത്രമാണ് പുതിയത്. അതായത്, ഡൗട്ട്ഫുൾ എന്ന് ആരെയും അടയാളപ്പെടുത്തില്ല. ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നിർബന്ധ സ്വഭാവമുള്ളതല്ല, തെളിവു രേഖകൾ ചോദിക്കില്ല എന്നീ കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ പലതവണ പറഞ്ഞതാണ്.

ഡി ഇല്ലാതാക്കിയാൽ മാത്രം പ്രശ്നം തീരുമോ?

ഡൗട്ട്ഫുൾ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നിടത്താണ് ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്ററുമായി(എൻആർസി) ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് എന്നതിനാലാണു മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന പ്രസക്തമാകുന്നത്. എന്നാൽ, ഡൗട്ട്ഫുൾ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താതിരുന്നാൽ മാത്രം തീരുന്നതാണോ നിലവിലുള്ള ആശങ്കകൾ? അല്ല. പുതിയ എൻപിആറിനായി തയാറാക്കിയിട്ടുള്ള ചോദ്യാവലി തന്നെ പ്രശ്നമാണ്. 2010ലെ ചോദ്യാവലിയിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പുതിയ ചോദ്യാവലിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണു പ്രശ്നം. തെളിവു രേഖകൾ ചോദിക്കില്ലെന്നു പറയുന്നതും എത്രത്തോളം കഴമ്പുള്ളതെന്നും ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പുതിയ ചോദ്യാവലി അല്ലെങ്കിൽ, ചോദ്യാവലിയിലെ പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ പിൻവലിക്കാത്തിടത്തോളം, നിലവിലെ ആശങ്കകൾ അവശേഷിക്കും. കാരണം, ചോദ്യാവലിയിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകിയവരും ഉത്തരം നൽകാത്തവരും എന്നൊരു ഗണമാണു സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാവുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഗണം സ്വാഭാവികമായും ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയി രേഖകളിൽ അവശേഷിക്കും. ഇതു സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണു കേരളവും ബംഗാളുമൊക്കെ മാത്രമല്ല, ബിജെപിക്കു ഭരണപങ്കാളിത്തമുള്ള ബിഹാർ നിയമസഭ പോലും പുതിയ എൻപിആറിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

തെളിവു രേഖകൾ ചോദിക്കില്ല എന്നു പറയുമ്പോൾ, വിവര ശേഖരണത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ തെളിവുകൾ ചോദിക്കാൻ നിലവിൽ വ്യവസ്ഥയില്ലെന്നതുകൂടി കണക്കിലെടുക്കണം. ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്ററിനുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതിനുശേഷമാണു നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ സാധുത തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ, രേഖകൾ വേണ്ടിവരിക.

സമഗ്രമല്ലാത്ത വിവര ശേഖരണം

ചോദ്യാവലി സർക്കാരിന്റേതാണ്. അതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധ സ്വഭാവമുള്ളതല്ല എന്ന പ്രതീതി സർക്കാർ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നത് വിചിത്രമാണ്. കാരണം, വ്യക്തിയുടെ പേരുൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നിർബന്ധ സ്വഭാവമുള്ളതല്ല എന്ന് ആർക്കും വാദിക്കാനാവില്ല. സ്വന്തം പേരു പോലും പറയാതിരുന്നാൽ അത് എൻപിആറിനോട് നിസഹകരിക്കലാവും. സഹകരിക്കണമെന്നതു നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ, പുതിയ ചോദ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ്, ഉത്തരം നൽകണമെന്നു നിർബന്ധമില്ലെന്ന പ്രസ്താവമെന്ന് അനുമാനിക്കാം.

വേണമെങ്കിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരശേഖരണം എങ്ങനെ സമഗ്രമാകും എന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്. ചിലർ ഉത്തരം നൽകുന്നതും, ചിലർ ഉത്തരം നൽകാത്തതുമായ വിവരശേഖരണം സമഗ്രമാവില്ല. സർക്കാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ, വികസന പദ്ധതികളുടെയും മറ്റും ആനുകൂല്യം ഉറപ്പാക്കാനാണെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ സമഗ്രമായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് വിലയിരുത്തലിനെ ബാധിക്കും. ഒരു അരിമണിയെടുത്തു നോക്കിയാൽ കലത്തിലെ എല്ലാ അരിമണിയുടെയും വേവ് മനസിലാക്കാമെന്ന സാംപിൾ സർവേ തത്വം ഇവിടെ പ്രായോഗികമാകില്ല.. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പ്രദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളത്രയും വിവരങ്ങൾ പൂർണമായി നൽകാതിരുന്നാൽ അത് വിലയിരുത്തലുകളെ ബാധിക്കാം.

അപ്പോഴാണ്, ‌ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന സർക്കാരിന്റെ വാദത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. നിർബന്ധ സ്വഭാവമില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യാവലിയിൽ നിലനിർത്തുന്നത്? ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ, എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരമുള്ളവരും ഉത്തരമില്ലാത്തവരുമെന്നതു പിന്നീട് ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രേഖയായി നിലനിൽക്കും.

എൻആർസി നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല?

രാജ്യവ്യാപകമായി എൻആർസി നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് ഇതുവരെയും സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്. സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എൻആർസി നടപ്പാക്കാൻ ഇതുവരെയും തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നു മാത്രമാണ്. എൻപിആറിനു ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവും എൻആർസി എന്ന നിലപാടിൽനിന്നു സർക്കാർ പിന്നോട്ടു പോയിട്ടുമില്ല. കാരണം, അതു ചട്ടത്തിലെ വ്യവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എൻആർസിയുടെ ആദ്യ പടിയാണ് എൻപിആർ എന്ന് സർക്കാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും.

പൗരത്വ നിയമവും എൻപിആർ, എൻആർസി എന്നിവയുമായുള്ള ബന്ധം ഇങ്ങനെയാണ്:

∙ എൻപിആറും എൻആർസിയും പൗരത്വ നിയമത്തിന്റെയും ഈ നിയമത്തിനായി 2003ൽ, എൻഡിഎ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു തയാറാക്കിയ ചട്ടങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്.

∙ ഇന്ത്യൻ പൗരൻമാർക്കെല്ലാം റജിസ്ട്രേഷൻ, ദേശീയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്നിവ നിർബന്ധമെന്നു നിയമത്തിന്റെ 14എ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ‘സാധാരണ താമസിക്കുന്ന’വരെല്ലാം നിർബന്ധമായും എൻപിആറിന് വിവരങ്ങൾ നൽകണം. ആറുമാസമായി ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നതും അടുത്ത 6 മാസത്തേങ്കിലും അതേ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുമാണ് ‘സാധാരണ താമസിക്കുന്നവർ’ എന്ന നിർവചനത്തിൽ വരുന്നത്.

∙ 2003ലെ ചട്ടത്തിന്റെ 4ാംവകുപ്പ്: എൻപിആറിനായി ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് പൗരമാരുടെ ലോക്കൽ റജിസ്റ്റർ തയാറാക്കേണ്ടത്. ഈ പരിശോധനയിൽ, പൗരത്വം സംബന്ധിച്ചു സംശയമുള്ള വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചു ലോക്കൽ റ‍ജിസ്ട്രാർ തന്റെ പരാമർശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം. സംശയ ഗണത്തിൽ പെടുന്നവർക്കു തുടർന്നു പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ സ്വീകരിക്കാവുന്ന നടപടികളും 4ാം വകുപ്പിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. മേൽപറഞ്ഞ 4ാം വകുപ്പിലെ ‘രേഖപ്പെടുത്തൽ’ ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണു മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴും നിയമത്തിലെയും ചട്ടത്തിലെയും വകുപ്പുകൾ അതേപടി നിലനിൽക്കുകയാണ്. നിയമവും ചട്ടങ്ങളും ഭേദഗതി ചെയ്യാതെ, ആശങ്കകൾ എന്നേക്കുമായി ദൂരീകരിക്കപ്പെടില്ലെന്നു സാരം.



English Summary: Amit Shah on NPR: No one to be marked D (doubtful)… telling you as Home Minister