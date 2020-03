കൊറോണയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വിളിപ്പിച്ചു: വായു ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ‘ചാണക വറളി’ കത്തിച്ചു

ഔറംഗബാദ്∙ കൊറോണ വൈറസിനക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്താസമ്മേളനത്തിനിടെ ‘ചാണക വറളി’ കത്തിച്ച് സർക്കാർ ആയുർവേദ കോളജ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒസ്മാനാബാദ് നഗരത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ചയാണു സംഭവം. അതേസമയം, ചാണകം കത്തിക്കുന്നതിന്റെ ‘ശുദ്ധീകരണ’ പ്രത്യേകതകൾ വിവരിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ വിഷയവുമായി ബന്ധമില്ലന്നും ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു. കലക്ടറുടെ ഓഫിസിലാണു വാർത്താസമ്മേളനം സജ്ജീകരിച്ചത്.

വീട്ടിൽവച്ചുതന്നെ ‘വായു ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന’ വഴിയാണ് ‘ചാണക വറളി’ കത്തിച്ച് ആയുർവേദ കോളജിലെ സംഘം കാണിച്ചത്. വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്ന സുഗന്ധദ്രവ്യ വസ്തുക്കൾ കത്തിക്കുന്നതിനു പകരം ചാണക വറളികൾ കത്തിക്കാമെന്നും വായു ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമെന്നും കലക്ടർ ദീപ മുധോൾ–മുണ്ടെ പറഞ്ഞു.

English Summary: Dung-cakes burnt at govt press meet to show way to purify air