ന്യൂഡൽഹി ∙ ജമ്മുകശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നാലെ തടങ്കലിലാക്കിയ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഫറൂഖ് അബ്ദുല്ലയെ മോചിപ്പിച്ചു. ഏഴുമാസത്തെ വീട്ടുതടങ്കലിന് ശേഷമാണ് മോചിപ്പിച്ചത്. ഫറൂഖ് അബ്ദുല്ലയെ തടങ്കലിലാക്കിയ നടപടി പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. അതേസമയം, തടങ്കലിലുള്ള മറ്റു മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ഒമർ അബ്ദുല്ലയെയും മെഹ്ബൂബ മുഫ്തിയെയും മോചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

English Summary: Farooq Abdullah To Be Released After Over 7 Months In Detention