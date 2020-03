ഗുജറാത്തിൽ ബിജെപിക്ക് വേണ്ടത് 4 വോട്ട്; എംഎൽഎമാരെ റിസോട്ടിലാക്കി കോൺഗ്രസ്

അഹമ്മദാബാദ്∙ മൂന്നാം സ്ഥാനാർഥിയെ ഇറക്കി നാലു രാജ്യസഭാ സീറ്റിൽ മൂന്നെണ്ണം പിടിക്കാൻ ബിജെപി രംഗത്തിറങ്ങിയതോടെ ഗുജറാത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അങ്കം മുറുകി. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലേതു പോലെ ഇക്കുറിയും നാടകീയ രംഗങ്ങൾ ഉറപ്പായി. തങ്ങളുടെ എംഎൽഎമാരെ ബിജെപി ചാക്കിടുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിൽ അവരെ രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്ന 26 വരെ അയൽ സംസ്ഥാനത്തെ റിസോർട്ടിലേക്കു മാറ്റാനാണു കോൺഗ്രസിന്റെ ശ്രമം.

ഇതോടെ റിസോർട്ട് രാഷ്ട്രീയവും ആവർത്തിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ്. ബിജെപിയുടെ അഡ്വ. അഭയ് ഭരദ്വാജ്, രമീളാ ബാര, നരഹരി അമിൻ എന്നിവരും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികളായ ഭരത്‌സിങ് സോളാങ്കി, ശക്തിസിങ് ഗോഹിൽ എന്നിവരും നാമനിർദേശ പത്രികകൾ സമർപ്പിച്ചു.

ബിജെപിക്ക് അധികം വേണ്ടതു നാല് വോട്ട്



സഭയിൽ 103 അംഗങ്ങളുള്ള ബിജെപിക്കു മൂന്നു സ്ഥാനാർഥികളെയും ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടതു 110 പ്രഥമ വോട്ടുകളാണ്. ഭാരതീയ ട്രൈബൽ പാർട്ടി ( ബിടിപി) യുടെ രണ്ട് എംഎൽഎമാരുടെയും എൻസിപിയുടെ ഒരു എംഎൽഎയുടെയും പിന്തുണ ബിജെപി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസിനൊപ്പമായിരുന്നെങ്കിലും ബിടിപി കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തു കോൺഗ്രസുമായി സീറ്റിനെച്ചൊല്ലി ഇടഞ്ഞിരുന്നു. എൻസിപിയുടെ വോട്ട് 2017 ൽ ബിജെപിക്കായിരുന്നു.



നാലു കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരെങ്കിലും വിപ്പ് ലംഘിച്ചു കൂറുമാറി വോട്ട് ചെയ്യുകയോ പോളിങ് സമയത്തു സഭയിൽ നിന്നു വിട്ടുനിന്നു തങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്നാണു ബിജെപിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. 2019 ൽ അൽപേശ് താക്കൂർ അടക്കം മൂന്ന് എംഎൽഎമാരുടെ കൂറുമാറിവോട്ട് ബിജെപി ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു. രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു തൊട്ടുമുമ്പായി പതിനഞ്ചോളം കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ തങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേർന്നേക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുമുണ്ട് ബിജെപിക്ക്.



കോൺഗ്രസ് പാളയത്തിൽ പട



കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിനു കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തോടു വിപ്രതിപത്തിയുണ്ടെന്നു നേരത്തേ സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണത്തെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലും അവർ അതൃപ്തി അറിയിച്ചിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിറ്റി പരിഗണിക്കുന്ന ശക്തിസിങ് ഗോഹിൽ, രാജീവ് ശുക്ല എന്നിവരുടെ കാര്യത്തിൽ എംഎൽഎമാർ എതിർപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു. മുൻ പിസിസി അധ്യക്ഷന്മാരായ ഭരത്‌ സിങ് സോളങ്കി, അർജുൻ മോധ് വാഡിയ എന്നിവരല്ലാതെ മറ്റാരെയെങ്കിലും സ്ഥാനാർഥികളാക്കിയാൽ വോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

രാജീവ് ശുക്ലയെ ഒഴിവാക്കി ഭരത് സിങ് സോളങ്കിയെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയത് ഈ സമ്മർദ്ദത്തെത്തുടർന്നാണത്രെ, മാത്രമല്ല, സ്ഥാനാർഥികളിൽ ഒരാളെപ്പോലും പട്ടേൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നു കണ്ടെത്താനായില്ല എന്ന പരാതിയുമുണ്ട്. പട്ടേൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട എംഎൽഎമാരെ ഇതു ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി കഡുവ പട്ടേൽ നേതാവായ നരഹരി അമിനെ നിർത്തിയതും ഈ വികാരം മുതലെടുക്കാൻ കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചാണ്.

അമിൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതു ശക്തിസിങ് ഗോഹിലിനെയാണ്. പട്ടേൽ വികാരത്തിൽ ഗോഹിലിനെ മറിച്ചിട്ട് സ്വന്തം സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. നേരത്തേ കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്നതിനാൽ ഭരത് സിങ് സോളങ്കിയോടു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കവിഞ്ഞ അടുപ്പമുണ്ട് അമിന്.

റിസോർട്ടിലേക്കു മാറ്റിയേക്കും



തങ്ങളുടെ എംഎൽഎമാരെ ബിജെപി ചാക്കിടുമെന്നു ഭയന്നു അവരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ദിനം വരെ സുരക്ഷിതരായി മാറ്റാനാണു കോൺഗ്രസ് ശ്രമം. കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിലേക്കായിരിക്കും മിക്കവാറും ഇത്. 2017ൽ 44 എംഎൽഎമാരെ കോൺഗ്രസ് ബെംഗളൂരുവിലെ റിസോർട്ടിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഒരു എംഎൽഎ കൂറുമാറി വോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കേവലം ഒരു വോട്ടിനാണ് അന്ന് അഹമ്മദ് പട്ടേലിനു ജയിച്ചുകയറാനായത്. ബിടിപി എംഎൽഎയായിരുന്ന ഛോട്ടു വസാവയുടെ ഒറ്റ വോട്ടിൽ.



എന്നാൽ ഇക്കുറി ബിടിപിയുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുമോ എന്നു കോൺഗ്രസിന് അത്ര ഉറപ്പില്ല. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഛോട്ടു വസാവയ്ക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് സ്വന്തം സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തിയിരുന്നു. 2019 ലും കോൺഗ്രസ് 71 എംഎൽഎമാരിൽ 65 പേരെ ഗുജറാത്തിലെ തന്നെ ബനാസ്കാംഠയിലെ റിസോർട്ടിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്നു.



ഒന്നിൽത്തന്നെ ഒതുങ്ങുമോ കോൺഗ്രസ്



ഇപ്പോൾ ഒഴിവു വന്നിരിക്കുന്ന നാലു സീറ്റിൽ മൂന്നെണ്ണം ബിജെപിയുടേതും ഒരെണ്ണം കോൺഗ്രസിന്റേതുമാണ്. നിലവിലെ അംഗബലം വച്ച് (73 + സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎ ജിഗ്നേഷ് മെവാനി) രണ്ടു സ്ഥാനാർഥികളെ എളുപ്പത്തിൽ ജയിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ കോൺഗ്രസിന്. എന്നാൽ ഒരു വിഭാഗം എംഎൽഎമാരുടെ വിമതനീക്കം ഉണ്ടായാൽ ഒരു സീറ്റ് കൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടിവരും.



രണ്ടു സീറ്റിലും കോൺഗ്രസ് ജയിക്കുമെന്നും ബിജെപിയുടെ ചാക്കിടൽ രാഷ്ട്രീയത്തെ ജനങ്ങൾക്കറിയാമെന്നും കോൺഗ്രസിനകത്തു നിന്നു മറുകണ്ടം വോട്ടുകളുണ്ടാവുമെന്നതു ബിജെപിയുടെ പ്രചാരണം മാത്രമാണെന്നും നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ഭരത് സിങ് സോളങ്കി പ്രതികരിച്ചു. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ മൂന്നു സ്ഥാനാർഥികളും ജയിക്കുമെന്നും 182 അംഗ സഭയുടെ മുഴുവനായുള്ള പിന്തുണ അവർക്കുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രുപാണി വ്യക്തമാക്കി.



നാലു സീറ്റിൽ അഞ്ചു സ്ഥാനാർഥികൾ



രാജ്യസഭയിലേക്കുള്ള അഞ്ചു സ്ഥാനാർഥികളും ഒന്നിനൊന്ന് എണ്ണം പറഞ്ഞ നേതാക്കൾ തന്നെയാണ്. അഭയ് ഭരദ്വാജ് രാജ്കോട്ടിലെ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തിണ്ണബലമുള്ള പ്രഗത്ഭനായ അഭിഭാഷകൻ. മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രുപാണിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത വിശ്വസ്തൻ. ആർഎസ്എസുമായി അടുത്ത ബന്ധം. 2002ലെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തോട് അനുബന്ധിച്ച ഗുൽബർഗ് സൊസൈറ്റി കൂട്ടക്കൊലക്കേസിൽ ഹാജരായി പ്രതികളിൽ ഭൂരിഭാഗത്തെയും കുറ്റവിമുക്തരാക്കി. നേരത്തേ പത്രപ്രവർത്തകനും ലോ കമ്മിഷൻ അംഗവുമായിരുന്നു.



രമീളാ ബാര ഏറെ വർഷങ്ങളായി സംസ്ഥാന ബിജെപിയുടെ ഉപാധ്യക്ഷയാണ്. പാർട്ടിയിലെ ഗോത്രവർഗ നേതാക്കളിൽ പ്രമുഖ. 2002ൽ സർക്കാർ സർവീസിൽ ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി തസ്തികയിൽ സ്വയം വിരമിച്ചു മുഴുവൻ സമയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തക. സംസ്ഥാന ഗോത്ര വികസന കോർപറേഷന്റെ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു.



കോൺഗ്രസിന്റെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരഹരി ആമിൻ 2012 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു തൊട്ടുമുമ്പേയാണു ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്. സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിന്റെ ഊടും പാവും അറിയുന്ന നേതാവ്. പ്രബലമായ കഡുവ പട്ടേൽ സമുദായത്തിലെ കരുത്തനെന്ന നിലയിൽ രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങൾ കൈവെള്ളയിൽ. നേരത്തേ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കമ്മിഷൻ ഉപാധ്യക്ഷനായിരുന്നു.

ഭരത് സിങ് സോളങ്കി സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അലകും പിടിയും അറിയുന്ന നേതാവാണ്. ഗുജറാത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കോട്ട നെടുനാൾ ഭദ്രമാക്കിയ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മാധവ്സിങ് സോളങ്കിയുടെ മകൻ. പിസിസി അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ രണ്ടുവട്ടം. നേരത്തേ യുപിഎ സർക്കാരിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയായിരുന്നു. സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിലെ സമുന്നതരായ നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണു ശക്തിസിങ് ഗോഹിൽ. നേരത്തേ മന്ത്രിയായും പ്രതിപക്ഷ നേതാവായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.



