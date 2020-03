കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കണോ? കൈകൾ കഴുകേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെ

തിരുവനന്തപുരം ∙ വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ത്തന്നെ കോവിഡ് 19 എന്ന മഹാമാരിയെ ഒരു പരിധിവരെ തടയാനാകുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ. കോവിഡ് 19 ബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍നിന്നു വന്നവരോട് സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്താതിരിക്കുക, ആലിംഗനം അല്ലെങ്കില്‍ ഹസ്തദാനം പോലെ സ്പര്‍ശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആശംസകള്‍ ഒഴിവാക്കുക, മുഖം, മൂക്ക്, കണ്ണുകള്‍ എന്നിവ സ്പര്‍ശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും വായും മൂക്കും തൂവാല കൊണ്ട് മൂടുക, ഇടയ്ക്കിടെ കൈകള്‍ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക എന്നിവയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.

ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് കൈ കഴുകല്‍. എല്ലാവരും കൈകഴുകാറുണ്ടെങ്കിലും ഫലപ്രദമായി കൈകഴുകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഗുരുതരമായ പല ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. സോപ്പും വെള്ളവും കൊണ്ട് 20 സെക്കൻഡ് ഫലപ്രദമായി കൈകഴുകിയാൽ‌ കൊറോണ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പല പകര്‍ച്ച വ്യാധികളില്‍ നിന്നും മുക്തി നേടാം. ശ്വാസകോശം, ഉദരം, കണ്ണ്, ത്വക്ക് എന്നിവയിലുണ്ടാകുന്ന അണുബാധകളും ന്യൂമോണിയ, വയറിളക്കം, ചെങ്കണ്ണ് വിവിധതരം ത്വക്ക് രോഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയും വളരെയധികം കുറയ്ക്കുവാന്‍ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. കൈകള്‍ കഴുകാതെ ഒരിക്കലും മുഖം, മൂക്ക്, വായ്, കണ്ണ് എന്നിവയിൽ സ്പര്‍ശിക്കരുത്.



വെള്ളം കൊണ്ടു മാത്രം കഴുകിയാല്‍ കൈകള്‍ ശുദ്ധമാകില്ല. അതിനാല്‍ സോപ്പ് കൊണ്ട് കൈ കഴുകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ചെലവു കുറഞ്ഞ മാര്‍ഗം. അഴുക്കും എണ്ണയും കഴുകിക്കളഞ്ഞ് രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാന്‍ ഇതിലൂടെ കഴിയുന്നു. കുട്ടികളെ ചെറിയ പ്രായം മുതല്‍ ഫലപ്രദമായി കൈകഴുകുന്ന വിധം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്.



ഫലപ്രദമായി കൈ കഴുകാനുള്ള 8 മാര്‍ഗങ്ങള്‍



1. ആദ്യം ഉള്ളംകൈ രണ്ടും സോപ്പുയോഗിച്ച് നന്നായി പതപ്പിച്ച് തേയ്ക്കുക.



2. പുറംകൈ രണ്ടും മാറിമാറി തേയ്ക്കുക.

3. കൈ വിരലുകള്‍ക്കിടകള്‍ തേയ്ക്കുക.

4. തള്ളവിരലുകള്‍ തേയ്ക്കുക.

5. നഖങ്ങള്‍ ഉരയ്ക്കുക.

6. വിരലുകളുടെ പിൻവശം തേയ്ക്കുക.

7. കൈക്കുഴ ഉരയ്ക്കുക.

8. നന്നായി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയുള്ള തുണി ഉപയോഗിച്ച് തുടയ്ക്കുക.

English Summary : How to Take Care of Your Hands When You’re Washing Them So Much to Prevent Coronavirus