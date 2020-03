ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യന്‍ മെഡിക്കല്‍ സംഘം ഉടന്‍ ഇറ്റലിയിലെത്തുമെന്ന് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്‍. റോമിലെത്തുന്ന സംഘം മിലാനിലേക്ക് പോകും. ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു. രോഗമുളളവരെ കൊണ്ടുവരുന്നതില്‍ പ്രായോഗിക പ്രശ്നമുണ്ട്. രോഗമുളളവരുടെ യാത്ര മെഡിക്കല്‍ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സൗദിയില്‍ നിന്ന് ഉംറ തീര്‍ഥാടകരെ കൊണ്ടുവരാന്‍ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇറാനില്‍ നിന്ന് മുന്നൂറിലധികം പേരെ നാളെ മുംബൈയില്‍ എത്തിക്കും. ഇവര്‍ക്ക് രോഗമില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവരെ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Indian medical team to reach Italy soon, says minister