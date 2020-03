സോറി കോവിഡ്; വർഷം മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാതെ ഇരിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

കൊച്ചി ∙ കോവിഡ്–19 ഭീഷണി നിലനിൽക്കെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികൾക്കും പരീക്ഷ നടത്തേണ്ടെന്നു സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്കൊരുങ്ങി കൊച്ചിയിലെ സിബിഎസ്ഇ സ്കൂൾ. കലൂർ ഗ്രീറ്റ്സ് പബ്ലിക് സ്കൂളാണു വിദ്യാർഥികൾക്കു വീടുകളിലിരുന്നു മാതാപിതാക്കളുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നത്. വർഷം മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ടും പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ സങ്കടം ഒഴിവാക്കാൻ കൂടിയാണ് തീരുമാനം. സ്കൂളിലെ 9, 11 ക്ലാസുകളിൽ പരീക്ഷ നേരത്തേ പൂർത്തിയാക്കി ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു.

എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കു മാത്രമാണ് ഇനി പരീക്ഷ ബാക്കിയുള്ളത്. ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ഉള്ളവരെ പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ തന്നെ സർക്കാർ വിജയികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എട്ടാം ക്ലാസുകാരെ പരീക്ഷയ്ക്കായി സ്കൂളിൽ വരുത്തി റിസ്കെടുക്കേണ്ട എന്നാണു പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. ദീപ ചന്ദ്രന്റെ തീരുമാനം. നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സ്കൂൾ ബസ് സൗകര്യം അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ മാതാപിതാക്കൾ കൊണ്ടുവരികയോ സ്വകാര്യ ബസുകളിൽ കയറിയോ വേണം കുട്ടികളെത്താൻ. അതും കുട്ടികൾ കൂട്ടം കൂടുന്നതും ഒഴിവാക്കാനാണു വീട്ടിൽ പരീക്ഷ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ പറയുന്നു.



ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയെന്നു നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു അവശ്യഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൂടാ എന്ന ചിന്തയാണ് ഈ ആശയത്തിലെത്തിച്ചതെന്ന് ഡോ. ദീപ പറഞ്ഞു. സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ചോദ്യ പേപ്പറെല്ലാം തയാറാക്കിയിരുന്നു. ടൈം ടേബിൾ ഇട്ടതിനുശേഷം പരീക്ഷാ ദിവസം സ്കൂൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇവ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യും. വീടുകളിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ഒപ്പമിരുന്ന് പരീക്ഷ എഴുതിക്കുന്ന രീതിയാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. വൈകിട്ടായിരിക്കും പരീക്ഷ.



ജോലിക്കു പോകുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ഇരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. വീട്ടിലിരുന്ന പരീക്ഷയെഴുതുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കോപ്പിയടിക്കില്ലേ എന്ന് സംശയം തോന്നുന്നതു സ്വാഭാവികം. ഇവിടെ മാതാപിതാക്കളെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിൽ സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്കുള്ള അതേ ഉത്തരവാദിത്തം മാതാപിതാക്കൾക്കുമുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളുടെ സത്യസന്ധതയെ മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കുകയാണ്. ഒന്നുമുതൽ ഏഴു വരെ ക്ലാസിലുള്ളവർക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്കു തന്നെ മൂല്യ നിർണയവും നടത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉത്തരപ്പട്ടികയും തയാറാക്കി നൽകും.



മൂല്യനിർണയം നടത്തിയ ശേഷം മാർക്ക് വിവരങ്ങൾ വാട്സാപ്പിലൂടെ അധ്യാപകരെ അറിയിക്കാം. ഇത് സ്കൂളിൽ ഫയൽ ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്ന് കിടക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും അൽപം വൈകിയാണെങ്കിലും പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാം. എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളുടെ പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോൾ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മാതാപിതാക്കൾ സമയം പോലെ സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചാൽ മതിയാകും. ഇത് അധ്യാപകർ തന്നെ മൂല്യനിർണയം നടത്തിക്കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷയിലൂടെ കുട്ടികൾ സത്യസന്ധതയുടെ മൂല്യം എന്തെന്നു കൂടി പഠിക്കുന്നതിന് അവസരം ലഭിക്കുകയാണ്.



ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ കോപ്പിയടിച്ചെന്നു സംശയമുണ്ടായാൽ അവരുടെ മുൻ പരീക്ഷാ ഫലങ്ങൾ വച്ച് അധ്യാപകർ വിലയിരുത്തും. എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും പരീക്ഷയ്ക്കു വേണ്ട കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകും. അവർ മക്കളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയോ പുസ്തകം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് തെറ്റായ മൂല്യമായിരിക്കും എന്നും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. പരസ്പര വിശ്വാസം എന്ന മൂല്യം മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അവർ ഇത് പാലിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം.



ഇത്തവണ ഏതാണ്ട് 80 ദിവസത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് അവധിയുണ്ട്. ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിൽനിന്ന് കുട്ടികളുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും നഷ്ടപ്പെടാം. ഇതൊഴിവാക്കാൻ അധ്യാപകർ ഡിജിറ്റലായി ഈ നാളുകളത്രയും കുട്ടികളുമായി ബന്ധം സൂക്ഷിക്കും. കുട്ടികൾക്ക് പെയിന്റിങ് ചെയ്യുന്നതിനും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനുമുള്ള അസൈൻമെന്റുകൾ നൽകും. ആക്ടിവിറ്റികൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും. സർക്കാർ നിർദേശമനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു.



