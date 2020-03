കണ്ണൂരിൽ സമാന്തര ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തിയ 2 പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ

കണ്ണൂർ ∙ കാക്കയങ്ങാടിൽ കംപ്യൂട്ടർ സ്ഥാപനത്തിൽ സമാന്തര ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് രണ്ടുപേർ കസ്റ്റഡിയിൽ. കാക്കയങ്ങാട് കൂടലോട് സ്വദേശികളായ സഹോദരങ്ങളെയാണ് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ അധികൃതർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. കാക്കയങ്ങാടിൽ സിപ് സോഫ്റ്റ് ടെക്നോളജി എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ സമാന്തര ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്.

പാക്കിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെനിന്നു ഫോൺകോളുകൾ പോയതായി സംശയിക്കുന്നു. ഗൾഫിലും യൂറോപ്പിലും അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഫോണുകളിൽ റീചാർജ് ചെയ്തു നൽകുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും പാക്കിസ്ഥാനുമായി ബന്ധമില്ലെന്നുമാണ് ഇവരുടെ മൊഴിയെന്നാണ് വിവരം.

സൈബർ സെൽ അടക്കമുള്ളവർ ഇത് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകളിലൂടെ കോടിക്കണക്കിനു രൂപയാണ് സർക്കാരിന് നഷ്ടം. സമാന്തര എക്സ്ചേഞ്ചിനായുള്ള ഉപകരണങ്ങളും നിരവധി സിം കാർഡുകളും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപകരണങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങിയതാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ഇവരെ എൻഐഎക്കു കൈമാറും.

