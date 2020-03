ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉന്നാവ് പീഡനക്കേസിലെ ഇരയുടെ പിതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതി കുൽദീപ് സിങ് സെൻഗറിന് 10 വർഷം തടവ്. കുൽദീപിന്റെ സഹോദരൻ അതുൽ സെൻഗറിനും കോടതി ഇതേ ശിക്ഷ വിധിച്ചു. ഇരുവരും കുടുംബത്തിന് 10 ലക്ഷം രൂപ നൽകാനും ഡൽഹി കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ‘പീഡനത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിക്ക് പിതാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. കുടുംബത്തിൽ നാലു കുട്ടികളുണ്ട്. അവരിൽ മൂന്നു പേർ പെൺകുട്ടികളാണ്. നാലുപേരും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരാണ്,– വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനിടെ ജഡ്ജി പറഞ്ഞു.



ഇരയുടെ പിതാവ് 2018 ഏപ്രിൽ ഒൻപതിന് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ചിരുന്നു. 2017ലാണ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചത്. കേസിൽ സെൻഗറിന് കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Kuldeep Sengar Gets 10-Year Jail For Murder Of UP Rape Survivor's Father