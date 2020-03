മരിച്ച പൊന്നച്ഛനെ ഒന്നു കാണാനാകാതെ; ഐസലേഷനിൽനിന്ന് മകന്റെ കണ്ണീരനുഭവം

കോട്ടയം ∙ ആശുപത്രിയിലായ അച്ഛനെ കാണാൻ വിദേശത്തുനിന്നെത്തി, കോവിഡ് സംശയത്തെതുടർന്നു സ്വമേധയാ ആശുപത്രിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഐസലേഷനിൽ ആയ യുവാവിന്റെ കണ്ണീർക്കുറിപ്പ് വൈറലാകുന്നു. വീട്ടിൽ ഉറക്കത്തിൽ കട്ടിലിൽനിന്നു വീണു ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലായ അച്ഛൻ ആബേൽ ഔസേഫിനെ കാണാനാണു ലിനോ ആബേൽ ഖത്തറിൽനിന്നെത്തിയത്. ആന്തരിക രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്ന് ആബേലിന്റെ അവസ്ഥ ഗുരുതരമാവുകയും സ്ട്രോക്ക് വന്ന് രാത്രിയോടെ മരിക്കുകയുമായിരുന്നു.

‘കൊറോണ വാർത്തകൾ കാണുമ്പോൾ ഖത്തറിൽനിന്ന് എത്താൻ പറ്റുമോയെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. മാസ്കുകൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഉപോഗിച്ചിരുന്നു. എൻ95 മാസ്കും വാങ്ങിയിരുന്നു. ആരോടും അധികം അടുപ്പം പാലിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. അച്ഛനെയും കാണാൻ നിന്നില്ല. വീട്ടിലുള്ളവരെയും ചുറ്റുമുള്ളവരെയും ഓർത്തപ്പോൾ കൊറോണ സെക്ഷനിൽ അറിയിച്ചു. ഉടനെ ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അന്നു രാത്രിയിൽ സ്ട്രോക് വന്ന് അച്ഛൻ മരിച്ചു. ഒന്നു കാണാൻ സാധിക്കുമോയെന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇല്ലെന്ന് മറുപടി. കരയാൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. തൊട്ടടുത്ത് ഉണ്ടായിട്ടും ഒന്നു കാണാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നത് ഭീകരമാണ്’– ലിനു സങ്കടപ്പെട്ടു.



ലിനോ ആബേലിന്റെ കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം:



Miss you achacha



എങ്ങനെയാണു പറഞ്ഞു തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നു എനിക്കറിയില്ല ഒന്നു വായിക്കാൻ ഇത്തിരി സമയം മാത്രമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. like ചെയ്യാനല്ല. മറ്റൊരാൾക്കു ഒരു inspiration അകാൻ share ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ലൈവായി വിഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള മാനസിക അവസ്ഥയിൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയത്.

.ഞാൻ ലിനോ ആബേൽ

മാർച്ച് 7ന് രാവിലെയാണ് എന്റെ ചേട്ടന്റെ മെസ്സേജ് കാണുന്നത്. പെട്ടെന്ന് വിളിക്കുക അത്യാവശ്യമാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആണ് അറിയുന്നത് അച്ചാച്ചൻ (അച്ഛൻ) രാത്രിയിൽ കട്ടിലിൽനിന്നു ഉറക്കത്തിൽ താഴെ വീണു, സീരിയസ് ആണെന്ന്. തൊടുപുഴ നിന്നും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു. പിന്നീട് വിളിച്ചപ്പോൾ casuality യിൽ ആണെന്നും സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ internal bleeding ബ്ലീഡിങ് ആണെന്നും പറഞ്ഞു എന്റെ കമ്പനിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു.

നാട്ടിലെ കൊറോണ വാർത്തകൾ കാണുമ്പോൾ എത്താൻ പറ്റുമോ എന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും രാത്രിയിൽ qatar ൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ചു. എട്ടാം തീയതി രാവിലെ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുകയും ഫ്ലൈറ് ഫോം ഫിൽ ചെയ്തു ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എനിക്ക് അപ്പോൾ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു Temperature നോർമൽ ആയിരുന്നു. Mask ഞാൻ അവിടെ നിന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു തൊടുപുഴയിൽ നിന്നും N95 mask ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ആരുടെയും ദേഹത്തു തൊടാതിരിക്കാനും അകലം പാലിക്കാനും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.



അവിടെ നിന്നും കോട്ടയം എത്തുകയും ചേട്ടനുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു അച്ഛനെ കാണാൻ നിന്നില്ല. അപ്പോൾ അച്ഛൻ വെന്റിലേറ്ററിൽ ആയിരുന്നു. അവിടെ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറുതായി ചുമക്കുകയും തൊണ്ടയിൽ എന്തോപോലെ തോന്നുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം വേണ്ട എന്നു തോന്നി. പക്ഷെ ഞാൻ കാരണം എന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരെയും ചുറ്റുമുള്ളവരെയും ഓർത്തപ്പോൾ കൊറോണ സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു.



കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ തന്നെ കൊറോണ സെക്ഷനിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഖത്തർ എല്ലായിടത്തും കൊറോണ സ്പ്രെഡ് ആകുന്നതുകൊണ്ടു school, supermarket അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്നു qatar ലേക്കുള്ള യാത്രയും താൽകാലികമായി ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നും എന്നെ ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അന്ന് രാത്രിയിൽ ഏകദേശം 10:30 യോട് കൂടി അച്ഛന് ഒരു strock ഉണ്ടാകുകയും മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ നിന്നും ഒന്നു കാണാൻ സാധിക്കുമോയെന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോളത്തെ അവസ്ഥയിൽ സാധിക്കുകയില്ലെന്നും അറിയിച്ചു.



കരയാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. തൊട്ടടുത്ത് ഉണ്ടായിട്ടും ഒന്നു കാണാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നത് ഭീകരമാണ്. പിറ്റേദിവസം post mortem ഉണ്ടായിരുന്നു, കട്ടിലിൽ നിന്നു വീണതുകൊണ്ട്. ഞാൻ കിടന്നിരുന്ന റൂമിന്റെ മുൻവശത്തു തന്നെ ആയിരുന്നു post mortem റൂം ഉണ്ടായിരുന്നത്. 10–ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിയോട് കൂടി അച്ഛനുമായി ആംബുലൻസ് പോകുമ്പോൾ ജനലിൽ കൂടി നോക്കി നിൽക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ വിഡിയോ കാൾ ചെയ്താണ് ഞാൻ അച്ചാച്ചനെ അവസാനമായി കണ്ടത്. ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അച്ചാച്ചനെ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു..



എന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരെയും നാട്ടിലുള്ളവരെയും ഞാൻ ആയിട്ടു രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ പടർത്തില്ല എന്നു ഉറപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അപ്പനെ കാണാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. ദയവായി പ്രവാസികൾ അടുത്തുള്ള മെഡിക്കൽ ഓഫിസിൽ അറിയിക്കുക. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ ഇതിനായി മാറ്റിവച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കു കുടുംബത്തോടൊപ്പം സുഖമായി കഴിയാം. ‘Isolation ward is not a concentration camp’. ഇപ്പോഴും ഐസലേഷൻ റൂമിൽ ആണ് negative result വരുന്നതും കാത്ത്. ഒരുപക്ഷേ negative result ആണെങ്കിൽ ആവും എനിക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടമാവുക.



ലിനോ ആബേൽ



