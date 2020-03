‌കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും 4% ഡിഎ വർധന

ന്യൂഡൽഹി∙ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ഡിഎ 4% വർധിപ്പിക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. 2020 ജനുവരി 1 മുതലുള്ള മുന്‍കാല പ്രാബല്യത്തോടെയാണിത് നിലവിൽ വരിക. ശമ്പള സ്കെയിൽ അനുസരിച്ച് പ്രതിമാസം 720 മുതൽ 10,000 രൂപവരെ ലഭിക്കും. വർഷത്തിൽ രണ്ടു തവണയാണ് ഡിഎ പ്രഖ്യാപിക്കുക – ജനുവരി – ജൂൺ, ജൂലൈ – ഡിസംബർ എന്നിങ്ങനെയാണ്.

കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനെടുത്ത നടപടികളും യോഗത്തിൽ വിലയിരുത്തി. സ്വീകരിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ. ഹർഷവർധൻ മന്ത്രിസഭയെ അറിയിച്ചു. വിദേശകാര്യം, വ്യോമയാനം, ആരോഗ്യം, വാണിജ്യം, ധനകാര്യം തുടങ്ങിയ മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ക്കും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Good news for Central govt employees, DA hiked by 4 per cent