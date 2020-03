ഇതര സമുദായക്കാരനുമായി പ്രണയം: വിധവയായ സഹോദരിയെ കൊന്നു സംസ്കരിച്ചു

മുസാഫർനഗർ ∙ ഉത്തർപ്രദേശ് മുസാഫർനഗറിലെ കുക്ദ ഗ്രാമത്തിൽ ഇതര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടയാളെ പ്രണയിച്ചതിന് വിധവയായ (35) സഹോദരിയെ സഹോദരന്മാർ ചേർന്ന് കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം സംസ്കരിച്ചു. യുവതിയുടെ കാമുകൻ സുൽഫിക്കർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സഹോദരന്മാരായ സുമിത് കുമാറിനും സോനുവിനുമെതിരെ കൊലപാതകക്കുറ്റം ചുമത്തി ന്യൂ മണ്ഡി പൊലീസ് വ്യാഴാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.



ഏഴുവർഷം മുൻപ് ഡൽഹി സ്വദേശിയുമായി യുവതിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അയാൾ രണ്ടുവർഷം മുൻപ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചു. പിന്നീട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ യുവതി സുൽഫിക്കറുമായി പ്രണയത്തിലായി. സുൽഫിക്കറിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ബന്ധത്തെ എതിർത്ത സഹോദരന്മാർ യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

English Summary: Opposed To Relationship, Brothers Kill Widowed Sister In UP, Cremate Her