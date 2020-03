തിരുവനന്തപുരം ∙ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജയ്ക്കു മീഡിയ മാനിയാക് ആണെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രയോഗം നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ആരു തപസു ചെയ്താലും ഇന്ദ്രപദം കൈവശപ്പെടുത്താനാണോ എന്നാലോചിച്ച് ദേവേന്ദ്രൻ ഭയപ്പെടും. അതുപോലുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിൽ ചിലർ എത്തി. കോവിഡ് പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്തതിലൂടെ സർക്കാരിന്റെ യശസ് കൂടുന്നത് ഗൗരവമായി കാണണമെന്ന് ചിലർ ചർച്ച ചെയ്തതായി മാധ്യമങ്ങളിൽ ചിലർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്തെല്ലാം തരത്തിലാണ് നാട് മാറുന്നത്? മഹാവ്യാധി വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ആളുകളെ രോഗത്തിന് തള്ളിവിടുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു. ഏത് പക്ഷം ആണ്, മുന്നണി ആണ് എന്നാണോ നോക്കേണ്ടത്? അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ‌ നാട്ടിൽ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകണ്ടേ? മനുഷ്യന്റെ കൂടെയല്ലേ നിൽക്കേണ്ടത്?–മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല ഏത് ദേവേന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞാലും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ധര്‍മം നിറവേറ്റുമെന്ന മറുപടിയുമായി ചെന്നിത്തല രംഗത്തെത്തി. കോവിഡ് വ്യാപന വിഷയത്തില്‍ പൊതുസമൂഹത്തില്‍ ഉണ്ടായ ആശങ്കകളും സംശയങ്ങളും സര്‍ക്കാരിനുമുമ്പില്‍ ഉയര്‍ത്തേണ്ട ബാധ്യത പ്രതിപക്ഷത്തിനുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒരു സൈബര്‍ ആക്രമണത്തെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഈ പ്രതിസന്ധിയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികള്‍ക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷവും. എന്നാല്‍ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകളും സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കേണ്ട ചുമതല സര്‍ക്കാരിനുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറയും. അത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ധര്‍മമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല ഏതു ദേവേന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞാലും അതില്‍നിന്ന് പിന്മാറില്ല. ജനങ്ങളുടെ ഭീതിയകറ്റുക എന്നത് സര്‍ക്കാരിന്റെ ചുമതലയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി സ്വപ്നലോകത്തില്‍ നിന്ന് യാഥാർഥ്യത്തിലേക്ക് വരണമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.



കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഭീതി അകറ്റുകയാണു വേണ്ടത്. ആരോഗ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ സൈബര്‍ ആക്രമണം നടത്തിയത് എന്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി കാണുന്നില്ല? ആരോഗ്യമന്ത്രി ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ തന്നെയും ഷാനിമോള്‍ ഉസ്മാനെയും പി.ടി.തോമസിനെയും വല്ലാതെ ആക്ഷേപിച്ചു. ആരോഗ്യമന്ത്രി ഒരു ദിവസം ആറു പത്ര സമ്മേളനം നടത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോള്‍ ആക്രമിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഷാനിമോള്‍ ഉസ്മാനെ സ്ത്രീയെന്ന പരിഗണന പോലും ഇല്ലാതെയാണ് ആക്രമിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ എന്നെ ആക്രമിച്ചതില്‍ പരാതിയില്ല. ഞാന്‍ ഇരിക്കുന്ന പോസ്റ്റില്‍ അതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.



സൈബര്‍ സഖാക്കള്‍ നടത്തുന്ന ആക്രമങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പ്രതിപക്ഷം മുട്ടുമടക്കില്ല. സര്‍ക്കാര്‍ നടപടികളില്‍ വന്ന പാളിച്ചകളെ തുറന്നു കാണിക്കേണ്ട ബാധ്യത പ്രതിപക്ഷത്തിനുണ്ട്. അത് നിര്‍വഹിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിഹാസം ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട, കയ്യില്‍ വച്ചാല്‍ മതി. പ്രതിപക്ഷത്തെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിര്‍ത്തുന്നത് ശരിയല്ല. എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് നേരിടേണ്ടതാണ്. ഇറ്റലിയില്‍ 50 മലയാളികള്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അതിന് പരിഹാരം കാണണ്ടേ? ഞാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയെ വിളിച്ചു, വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിക്ക് സന്ദേശം അയച്ചെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.



സ്പീക്കറോട് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു



മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീലിനെതിരായ അടിയന്തിര പ്രമേയ നോട്ടിസ് നിയമസഭയില്‍ പരിഗണിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്തതില്‍ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി നേതാക്കള്‍ സ്പീക്കറെ കണ്ട് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. പ്രോ ചാന്‍സലറായ മന്ത്രി ചെയ്തത് നിയമവിരുദ്ധമായ നടപടിയാണെന്ന് ചാന്‍സലര്‍ ആയ ഗവര്‍ണര്‍ തീര്‍പ്പ് കല്‍പ്പിക്കുകയാണുണ്ടായത്. അതിനാല്‍ മന്ത്രിക്ക് അധികാരത്തില്‍ തുടരാനുള്ള യാതൊരു അവകാശവുമില്ല. വെള്ളിയാഴ്ച ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി (ബിഎസി) മീറ്റിങ്ങില്‍ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമായി പറയും.



നിയമസഭ സമ്മേളനം വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ ബിഎസി കൂടുമ്പോള്‍ പ്രതിപക്ഷം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കും. ഈ നിയമസഭയില്‍ ഇനിയൊരു ബജറ്റ് ചര്‍ച്ച ഉണ്ടാവില്ല. അത് പരിഗണിക്കണം. കൊറോണ വ്യാപനത്തിനെതിരെ ബോധവല്‍ക്കരണത്തിന് ജനപ്രതിനിധികള്‍ പോകണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് എങ്ങനെ നടക്കും? ആളുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നതെങ്ങനെ? തൃക്കാക്കരയില്‍ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് പോലും ഭരണക്കാര്‍ തട്ടിയെടുക്കുകയാണുണ്ടായത്. സിപിഎം ഏരിയ സെക്രട്ടറി സക്കീര്‍ ഹുസൈന്റെ പങ്കിനെപ്പറ്റി ആരോപണമുണ്ട്. ബാങ്ക് ഡയറക്ടറുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിലും ആരോപണങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനെപ്പറ്റി മുഖ്യമന്ത്രി എന്താണ് ഒന്നും പറയാത്തത്. ഈ കേസില്‍ പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണു നടത്തുന്നതെന്നും ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു.



English Summary: CM Pinarayi Vijayan and Opposition Leader Ramesh Chennithala war of words on Covid 19