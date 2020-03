തൃപ്പൂണിത്തുറ ∙ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കുളത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥി മുങ്ങി മരിച്ചു. ഉദയംപേരൂർ മാങ്കായിക്കടവ് തുരുത്തിൽ വീട്ടിൽ സാബുവിന്റെയും സിന്ധുവിന്റെയും മകൻ അഭിജിത്താണ് (17) മരിച്ചത്. എസ്എൻഡിപി എച്ച്എസ്എസിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിയാണ് അഭിജിത്ത്. ഇന്ന് രാവിലെ 12 ഓടെ എരൂർ ആസാദ് വാട്ടർ ടാങ്കിന് സമീപമുള്ള കോടംകുളത്തിൽ മൂന്നു കൂട്ടുകാർക്ക് ഒപ്പമാണ് അഭിജിത്ത് കുളിക്കാൻ എത്തിയത്.



English Summary: Plus two student drowned to death in Thrippunithura