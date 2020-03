ഐഡി കാലാവധി കഴിഞ്ഞാലും പേടിക്കേണ്ട, വിലക്ക് നീങ്ങിയാൽ ഖത്തറിൽ പ്രവേശിക്കാം

ദോഹ∙ ഖത്തർ റസിഡന്റ് കാർഡിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർക്കു നിലവിലെ പ്രവേശന വിലക്ക് നീങ്ങിയാൽ ഉടൻ രാജ്യത്തേക്കു പ്രവേശിക്കാം. ഖത്തർ ഭരണനിർവഹണ വികസന തൊഴിൽ സാമൂഹികകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റേതാണു പ്രഖ്യാപനം. കോവിഡ്–19നെതിരെയുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 14 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവർക്ക് ഖത്തറിലേക്കു പ്രവേശന വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണു പുതിയ തീരുമാനം തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം കൈക്കൊണ്ടത്. മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ ഇന്ത്യക്കാർക്കു പുതിയ തീരുമാനം ആശ്വാസമാകും.

ഖത്തർ ഐഡി കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി 6 മാസം കഴിഞ്ഞവർക്കും വിലക്ക് നീങ്ങിയാൽ ഉടൻ ഖത്തറിൽ മടങ്ങിയെത്താം. രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ നിയമ പ്രകാരം ഖത്തർ ഐഡി കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർക്കും 6 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ രാജ്യത്തിനു പുറത്തുനിന്നവർക്കും രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ല. എന്നാൽ നിലവിലെ കോവിഡ്–19 സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് പുതിയ ആനുകൂല്യം. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 262 പേരിലാണു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

English Summary: Don't worry if Qatar resident card expired, you can enter after the travel ban revoked, Coronavirus