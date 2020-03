കൊറോണ: രക്ഷകവാക്സിൻ ഒരുങ്ങുന്നെന്ന് സൂചന, നേട്ടം പങ്കുവച്ച് ഇസ്രയേൽ, കാനഡ

ജറുസലം ∙ ലോകത്താകമാനം ഭീതി പടർത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകളുടെ ജീവൻ കവർന്ന കോവിഡ് 19 രോഗത്തിന് വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചതായി ഇസ്രയേൽ. വരുംദിവസങ്ങളിൽ പുതിയ വാക്സിനെക്കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇസ്രയേൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അറിയിച്ചു. ഇസ്രയേൽ ആരോഗ്യവിദഗ്ധരെ ഉദ്ധരിച്ച് ഹാരെറ്റ്സ് ദിനപത്രമാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ ഓഫിസ് മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇസ്രയേൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ റിസർച്ചിൽ നടന്നുവരുന്ന ഗവേഷണത്തിൽ സാർസ് കോവ്–2 എന്ന പുതിയ വൈറസിന്റെ ജൈവശാസ്ത്രഘടനയും പ്രത്യേകതകളും മനസ്സിലാക്കാനായെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.

പുതിയ ചികിത്സാരീതികളും വാക്സിനുകളും തയാറാക്കാനും വൈറസ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗപ്രതിരോധത്തിനുള്ള ആന്റിബോഡികൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കാനും ഉൾപ്പെടെ സഹായകരമാകുന്നതാണു കണ്ടെത്തൽ. എന്നാല്‍ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ വാക്സിൻ തയാറാക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഒട്ടേറെ പരീക്ഷണങ്ങൾ കടക്കാനുണ്ടെന്നും ഇതിനു മാസങ്ങളെടുക്കുമെന്നും ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ജൈവശാസ്ത്ര ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് ഇസ്രയേലിലേതെന്നും അൻപതിൽപരം പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വാക്സിന്റെ ഗവേഷണം നടക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്താക്കുന്നുണ്ട്.

‘പ്രതിരോധം’ വൈറസിനെതിരെ...

ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേനയുടെ സയൻസ് കോപ്സിന്റെ ഭാഗമായി മധ്യ ഇസ്രയേൽ നഗരമായ നെസ് സിയോണയിൽ 1952ൽ സ്ഥാപിതമായ ബയോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പിന്നീട് സർക്കാർ ഇതര സംഘടനയാകുകയായിരുന്നു. സാങ്കേതികമായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെങ്കിലും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവുമായി നിരന്തര ആശയവിനിമയമുണ്ട്. വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കാൻ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നാണു സൂചന. എന്നാൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബയോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണു പ്രതിരോധമന്ത്രാലയം വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹാരെറ്റ്സിനെ അറിയിച്ചത്. ‘ഇവിടെ എല്ലാം മുറ പ്രകാരമാണു നടക്കുന്നത്. വാക്സിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അറിയിക്കും..’– പ്രതിരോധമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി.

ഒരു വാക്സിൻ ആദ്യം പരീക്ഷിക്കുക മൃഗങ്ങളിലായിരിക്കും. ഈ പ്രീ–ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റ് വിജയിച്ചാൽ മാത്രമാണ് മനുഷ്യരിൽ ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തുക. വാക്സിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങളും പൂർണ സ്വഭാവവും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വ്യത്യസ്ത മനുഷ്യ വിഭാഗങ്ങളെ അതെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നുമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം. സമയമേറെയെടുത്താണ് ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കുക. മാസങ്ങൾ മുതൽ ഒന്നര വർഷം വരെ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർതന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ കോവിഡ് 19 മഹാമാരി ആഗോളതലത്തിൽ ഭീതി നിറയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വാക്സിൻ വികസനം വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പലഭാഗത്തും കൊണ്ടുപിടിച്ചു നടക്കുകയാണ്. ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നവരെ ഉൾപ്പെടെ രക്ഷിക്കാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഒറ്റക്കെട്ടായി ഗവേഷകർ

മൂന്ന് ആഴ്ച മുൻപ് ജപ്പാൻ, ഇറ്റലി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരവധി വൈറസ് സാംപിളുകൾ എത്തിയതായി ഇസ്രയേലിലെ പ്രധാന വാർത്താ പോർട്ടലായ വൈനെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രത്യേക സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എത്തിച്ച സാംപിളുകൾ മൈനസ് 80 ഡിഗ്രി താപനിലയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഇതിനു ശേഷമാണ് ഗവേഷണം ശക്തമായത്.

വാക്സിൻ വികസനത്തിനായി ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങൾ നിരന്തര പരിശ്രമത്തിലാണ്. മൃഗങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് വൈറസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ഗവേഷകർ പഠിക്കുന്നത്. ആ വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിന് എന്തെല്ലാം മാറ്റം വരുന്നുവെന്നു കണ്ടെത്തുകയാണ് നിർണായകം. വൈറസ് ബാധ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ ജനുവരിയിൽ ചൈന വൈറസിന്റെ ജനിതക ഘടന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗവേഷകർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാകുംവിധം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. വൈറസ് സാംപിളുകൾ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും, വിവിധ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും മരുന്നുകമ്പനികൾക്കും സാർസ് കോവ്–2 സംബന്ധിച്ച പരിശോധനകൾക്കും വാക്സിൻ വികസനത്തിനും സഹായകരമാകുന്നതായിരുന്നു ആ നീക്കം.

ജനിതക ഘടന പുറത്തുവന്ന് ഒന്നര മാസത്തിനു ശേഷം, മാസച്യുസിറ്റ്സിലെ ബോസ്റ്റൺ ആസ്ഥാനമായുള്ള മോഡേണ ബയോടെക്നോളജി കമ്പനി കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിന്റെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. യുഎസ് നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അലർജി ആൻഡ് ഇൻഫെക്‌ഷ്യസ് ഡിസീസസിൽ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിനായി ഇത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രിൽ മുതൽ ട്രയൽ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതിനു സമാനമായ അതേ കർശന പ്രക്രിയകളിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ മാത്രമേ ഇസ്രയേലിലും വൈറസ് വാക്സിൻ വിജയകരമായെന്നു പറയാനാവുകയുള്ളൂ. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, നിലവിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഇരുപതിലധികം വാക്സിനുകൾ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലാണ്.

വൈറസിനെ ‘പിടികൂടി’

അതിനിടെ, വൈറസിനെ വേർതിരിച്ചെടുത്തെന്ന (Isolate) വാദവുമായി കാനഡയും രംഗത്തുവന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയ്ക്കും ഭാര്യ സോഫിക്കും കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് കാനഡയിലെ ഒരു സംഘം ഗവേഷകർ പുതിയ അവകാശവാദവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംഘത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജനും ഉൾപ്പെടുന്നു. ടോറന്റോയിലെ സണ്ണിബ്രൂക് അശുപത്രിയിലെയും വാട്ടർലൂവിലെ ടോറന്റോ ആൻഡ് മക്മാസ്റ്റർ സർവകലാശാലയിലെയും ഗവേഷകര്‍ ചേർന്നാണ് വൈറസിനെ വേർതിരിച്ചടുത്തതെന്നാണു വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐഎഎൻഎസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കോവിഡ് 19 നെ പിടിച്ചുകെട്ടാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഇവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

കൃത്രിമമായുള്ള ന്യൂട്രിയന്റ് മീഡിയത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നവയാണ് ബാക്ടീരിയകൾ. എന്നാൽ വൈറസിനെ അത്തരത്തിൽ കൃത്രിമമായി വളർത്തിയെടുക്കാനാകില്ല. വൈറസ് പെരുകണമെങ്കില്‍ അതിനൊരു ജീവനുള്ള ആതിഥേയ കോശം (Host Cell) വേണം. വൈറസ് ബാധിച്ച ആതിഥേയ കോശങ്ങളെ (eukaryotic or prokaryotic) ലാബ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൾചർ ചെയ്തു വളർത്തിയെടുക്കാനാകും. ആ വളർച്ച സാധ്യമായ ‘മീഡിയം’ പിന്നീട് വൈറസിന്റെ ഉറവിടമായി ഉപയോഗിക്കാനാകും. ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ കടന്നാണ് പുതിയ കൊറോണ വൈറസിനെ വേർതിരിച്ചെടുത്തതെന്ന് കാനഡയിലെ ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഗവേഷക വിദ്യാർഥി അരിഞ്ജയ് ബാനർജി ഉൾപ്പെടുന്ന ഗവേഷണ സംഘം രണ്ടു രോഗികളുടെ സാംപിളുകളെടുത്താണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. സുരക്ഷിതമായ സംവിധാനങ്ങളിൽ വൈറസിനെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് അതിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷനും (പെരുകൽ) സാധ്യമാക്കിയെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു. എങ്ങനെയാണ് പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നു പഠിക്കാനും ഇതു സഹായകരമായി. വൈറസിനെ വേർതിരിച്ചെടുത്തതോടെ മഹാമാരിക്കു പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകുമെന്നും ഗവേഷകർ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

മാക്മസ്റ്റർ സർവകലാശാലയുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇൻഫെക്‌ഷ്യസ് ഡിസീസ് റിസർച്ചില്‍ പോസ്റ്റ്ഡോക്ടറൽ ഗവേഷകനായ അരിഞ്ജയ് കൊറോണ വൈറസുകൾ, വവ്വാലുകൾ എന്നിവയിലാണു ഗവേഷണം നടത്തുന്നത്. ‘ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സാർസ് കോവ്–2 വൈറസിനെയാണു വേർതിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതു മറ്റു ഗവേഷകർക്കും പങ്കുവച്ചു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. വൈറസില്ലാതെ യാതൊരു പരീക്ഷണവും സാധ്യമല്ല. പുതിയ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കൂടുതൽ വൈറസുകളെ സൃഷ്ടിക്കാനും അതുവഴി കൂടുതൽ പഠനത്തിനും സാധിക്കും’– അരിഞ്ജയ് പറയുന്നു. രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള വാക്സിൻ തയാറാക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇനി വേണ്ടതെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

English Summary: Scientists in Israel likely to announce they developed coronavirus vaccine: Report