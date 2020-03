കൊറോണയിൽ കൂപ്പുകുത്തി വിപണി; നിർത്തിവച്ച വ്യാപാരം പുനഃരാരംഭിച്ചു

കൊച്ചി∙ കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനു ശേഷം ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ വിപണി വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച് ഏഴു മിനിറ്റിനു ശേഷം വ്യാപാരം നിർത്തിവച്ചു. ഇന്നലത്തെ ക്ലോസിങ്ങിനേക്കാൾ 10 ശതമാനം ഇടിവുണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഫിൽട്ടർ പ്രാവർത്തികമാക്കിയത്. ഇതേപ്രക്രിയ ഇന്നലെ യുഎസ് വിപണിയിലും ഇന്നു രാവിലെ ഏഷ്യയിലെ തായ്‍ലൻഡ് വിപണിയിലും ചെയ്തിരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ വിപണി രണ്ടാമത് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ സെന്റിമെന്റ് നേരിയ നിലയിൽ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ 32778.14ൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് സെൻസെക്സ് സൂചിക 31214.13നാണ് ഇന്നു വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് 29338.97 വരെ ഇടിവുണ്ടായി. പിന്നാലെയാണ് വിപണി വ്യാപാരം നിർത്തി വച്ചത്. അതിനു ശേഷം നേരിയ ഉയർച്ച കാണിച്ച വിപണി ശരാശരി 32500 ലവലിലേയ്ക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. നിഫ്റ്റി സൂചികയിലും ഒരുവേള വ്യാപാരം 8555.15 വരെ ഇടിഞ്ഞെങ്കിലും ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കു ശേഷം 9100 എന്ന ശരാശരിയിലേയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ആഗോള തലത്തിൽ വിൽപന സമ്മർദം കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി വളരെ ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. ഇന്ത്യയെ പോലെതന്നെ മറ്റ് ഉയർന്നു വരുന്ന വിപണികളായ ബ്രസീൽ, ഇറ്റാലിയൻ വിപണി തുടങ്ങിയിടത്തെല്ലാം കടുത്ത വിൽപന സമ്മർദമാണുള്ളത്. ഇന്നലെ യൂറോപ്യൻ വിപണികളിലും 10 ശതമാനം ഇടിവ് കാണിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി ഇന്ത്യൻ വിപണിയാണ് മറ്റ് ഏഷ്യൻ വിപണികളെക്കാൾ വിൽപന സമ്മർദം കാണിക്കുന്നത്.

ഇന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ രാവിലെ വിദേശ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബാസ്കറ്റ് സെല്ലിങ് വിപണിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പത്തു ശതമാനം താഴ്ചയുണ്ടായത്. വിദേശ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിപണിയിൽ വിൽപന ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആഗോള തലത്തിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളോ ചില സർക്കാരുകളോ എടുക്കുന്ന നടപടികളൊന്നും സെന്റിമെന്റ് മാറ്റുന്നതിന് പര്യാപ്തമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെന്ന് ചോയ്സ് ബ്രോക്കിങ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിനു ജോസഫ് വിലയിരുത്തുന്നു.

ഇതിനു മുൻപ് പകർച്ചവ്യാധികളായ സാർസും മറ്റും വന്നപ്പോൾ ആഗോള തലത്തിൽ വിപണികൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നമായില്ല. ഒരു പക്ഷേ ഏഷ്യവിപണികളോ, എബോള വന്നപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിപണികളോ മാത്രമേ വിൽപന സമ്മർദം കാണിച്ചുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇത്തവണ കൊറോണ വൈറസ് ആറു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി 120 ലേറേ രാജ്യങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചപ്പോൾ അത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടാക്കുന്ന സെന്റിമെന്റ് വളരെ ദൂരവ്യാപകമായ ഒന്നാണ്.

കുറെ നാളേയ്ക്ക് കൺസ്യൂമർ സെന്റിമെന്റ് നെഗറ്റീവായി തുടരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത്. ഇതാണ് ഓഹരിവിപണികളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ വിപണി 2008ലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് 10 ശതമാനത്തിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഫിൽട്ടർ നേരിടുന്ന സാഹചര്യം കാണിക്കുന്നത്. ആഗോള വിപണികൾ നീങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും ഇനിയുള്ള നാളുകളിലും ഇന്ത്യൻ വിപണിയുടെയും മാറ്റങ്ങൾ.

വളരെ ശക്തമായ വിൽപന സമ്മർദം മധ്യനിര, ചെറുകിട ഓഹരികളിലും പ്രകടമാണ്. ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഹരികളിലും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വിൽപന നടക്കുന്നുണ്ട്. മുൻനിര ഓഹരികളായ കോട്ടക് മഹീന്ദ്ര, എച്ച്ഡിഎഫ്സി തുടങ്ങിയ ഓഹരികളെല്ലാം വിൽപന സമ്മർദം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ അസറ്റ് ക്ലാസിലും ഇപ്പോൾ ഇതു ബാധകമാണ്. ഇന്നലെ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിനും ഇടിവ് നേരിടേണ്ടി വന്നു. ക്രൂഡോയിൽ വിലയിലും ഇന്നലെ എട്ടു ശതമാനത്തിന്റെ തകർച്ചയാണ് നേരിട്ടത്, ഇതു തുടരുകയുമാണ്.

English Summary: Sensex, Nifty see huge recovery after hitting circuit filter in early trade