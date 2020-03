തിരുവനന്തപുരം കുളത്തൂരിൽ മൂന്നംഗ കുടുംബം മരിച്ച നിലയിൽ; അന്വേഷണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കഴക്കൂട്ടം കുളത്തൂരിൽ മൂന്നംഗ കുടുംബം മരിച്ച നിലയിൽ. കുളത്തൂർ ശ്രീനാരായണ ലൈബ്രറിക്കു സമീപം വാടകയ്ക്കു താമസിക്കുകയായിരുന്ന കന്യാകുളങ്ങര സ്വദേശി സുരേഷ് (35), ഭാര്യ സിന്ധു (30), മകൻ ഷാരോൺ (9) എന്നിവരെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്.

സുരേഷ് മൂന്നു വർഷമായി ഗൾഫിലായിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് നാട്ടിലെത്തിയതാണ്. കന്യാകുളങ്ങരയിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായിരുന്നു. ഭാര്യയേയും മകനെയും കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊന്ന ശേഷം സുരേഷ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കഴക്കൂട്ടം പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Three persons in a family found dead at Tvm