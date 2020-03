കോവിഡ്: കണ്ണൂർ സ്വദേശിക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത 56 പേരെ കണ്ടെത്തി

മലപ്പുറം∙ കോവിഡ്–19 വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച കണ്ണൂർ സ്വദേശിക്കൊപ്പം വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത 56 പേരെ മലപ്പുറത്തു ആരോഗ്യ വിഭാഗം കണ്ടെത്തി. ഇവർ വീടുകളില്‍ സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ആരിലും രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. മാർച്ച് അഞ്ചിന് ദുബായ് – കോഴിക്കോട് സ്പൈസ് ജെറ്റ് (SG 54) വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തവരാണിവർ. ഇതേ വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരനായിരുന്ന കണ്ണൂർ പെരിങ്ങോം സ്വദേശിക്കു കഴിഞ്ഞദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

കണ്ണൂർ സ്വദേശി ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചു പേരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവരും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

