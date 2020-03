ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് മലയാളികൾ എത്തി; ആദ്യ സംഘത്തിൽ 13 പേർ; വീടുകളിൽ നിരീക്ഷിക്കും

കൊച്ചി∙ ഇറ്റലിയിലെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന വിദ്യാർഥികളിൽ 13 പേർ കൊച്ചിയിലെത്തി. ദുബായ് വഴിയുള്ള എമിറേറ്റ്സ് വിമാനത്തിലാണ് ഇവരെ നാട്ടിലെത്തിച്ചത്. വൈദ്യപരിശോധനകള്‍ക്കുശേഷം ഇവരെ വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കും. നാൽപതോളം മലയാളി വിദ്യാർഥികളാണ് വിമാനത്താവളങ്ങളിലുള്ളത്.

മിലാനിൽ നിന്നുള്ളവരെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ഉച്ചയോടെ എയർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക വിമാനവും യാത്ര തിരിക്കും. ഇന്ത്യന്‍ എംബസി എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യുന്നതായി വൈദ്യപരിശോധനകള്‍ക്ക് ഹാജരായ മലയാളികള്‍ പറഞ്ഞു. വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഉള്ള 250 ഓളം പേരെയും നാട്ടിലെത്തിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് പ്രഥമ പരിഗണനയെന്നും എംബസി വ്യക്തമാക്കി.



English Summary : First team from Italy arrived at Kochi airport