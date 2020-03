ഡൽഹി കലാപം: അങ്കിത് ശർമയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ 5 പേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡൽഹി കലാപത്തിനിടെ ചാന്ദ്ബാഗിൽ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അങ്കിത് ശർമ (26) കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ അ‍ഞ്ച് പേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. ചാന്ദ്ബാഗ് സ്വദേശികളായ ഫിറോസ്, ജാവേദ്, ഗുൽഫാം, ശുഐബ്, മുസ്തഫാബാദ് സ്വദേശി അനസ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

നേരത്തെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൽമാൻ എന്നയാൾ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. വടക്കു കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന കലാപത്തിനിടെയാണ് അങ്കിത് ശർമ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ഫെബ്രുവരി 25ന് വൈകിട്ടു വീട്ടിൽ നിന്നു പുറത്തുപോയ അങ്കിതിന്റെ മൃതദേഹം 26ന് രാവിലെയാണു അഴുക്കുചാലിൽ നിന്നു കണ്ടെടുത്തത്. അങ്കിത് അതിക്രൂരമായ മർദനത്തിന് ഇരയായെന്നും ആഴത്തിലുള്ള ഒട്ടേറെ മുറിവുകൾ ശരീരത്തിലുണ്ടെന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു.

English Summary: Delhi riots: Five more arrested in IB staffer Ankit Sharma murder case