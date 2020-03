ന്യൂഡൽഹി∙ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും എക്സൈസ് തീരുവ കൂട്ടി. ലിറ്ററിന് മൂന്നു രൂപയാണ് കൂട്ടിയത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില എക്കാലത്തെയും കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ തുടരുമ്പോഴാണ്‌ രാജ്യത്ത് വില കൂട്ടുന്നത്.

English Summary : Govt Raises Excise Duty on Petrol, Diesel by Rs 3 Per Litre to Mop Up Gains from Falling Global Oil Prices