മൂന്നാം ഘട്ടം പ്രാദേശിക വ്യാപനം; തടയാന്‍ 30 ദിവസം, തീവ്രശ്രമമെന്ന് ഐസിഎംആര്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് രാജ്യമെന്നും രോഗത്തിന്റെ മൂന്നാംഘട്ട വ്യാപനം തടയാനോ വൈകിപ്പിക്കാനോ ഉള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണു കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരെന്നും ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ബല്‍റാം ഭാര്‍ഗവ. മൂന്നാം ഘട്ട വ്യാപനം തടയാന്‍ 30 ദിവസമാണ് ഉള്ളത്. നിലവില്‍ രോഗബാധയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കു യാത്ര നടത്തിയവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ക്കു മാത്രമാണു രോഗം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ പ്രാദേശികമായി ഇതു വ്യാപിക്കുന്ന ഘട്ടമാണു വരാനിരിക്കുന്നതെന്നു ഡോ. ഭാര്‍ഗവ പറഞ്ഞു. ഇതു തടയാനുള്ള തീവ്രശ്രമമാണു നടക്കുന്നത്. നാലാം ഘട്ടത്തിലേക്കു കടന്നാല്‍ അതു പകര്‍ച്ചവ്യാധിയായി രൂപാന്തരപ്പെടും. ചൈനയും ഇറ്റലിയും നാലാം ഘട്ടത്തിലൂടെയാണു കടന്നു പോകുന്നതെന്നും ഭാര്‍ഗവ വ്യക്തമാക്കി.



ഇപ്പോള്‍ കോവിഡ് 19 രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്ളവരെ മാത്രമാണു സ്രവ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കുന്നതെന്ന് ഐസിഎംആറിലെ പകര്‍ച്ചവ്യാധി വിഭാഗം തലവന്‍ ഡോ. ആര്‍ആര്‍ ഗംഗാഖേധ്കര്‍ പറഞ്ഞു. ഫ്‌ളൂ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. രോഗബാധയുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ ആണെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ പരിശോധന ശിപാര്‍ശ ചെയ്യാറുള്ളു. രോഗലക്ഷണമില്ലാത്തവര്‍ പരിശോധന നടത്തിയാലും ചില ഘട്ടങ്ങളില്‍ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആകാനാണു സാധ്യതയെന്നും ഡോ. ഗംഗാഖേധ്കര്‍ പറഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ സുരക്ഷിതനാണെന്നു കരുതി ഇത്തരക്കാര്‍ രോഗം പടര്‍ത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഡോക്ടര്‍ വിശദീകരിച്ചു.

