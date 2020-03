സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ ‘നെഗറ്റീവ്’ ഫലങ്ങൾ; ആലുവയിൽ സാംപിൾ ശേഖരം നിർത്തി

തിരുവനന്തപുരം/കൊച്ചി∙ സംസ്ഥാനത്ത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള 96 പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധയില്ലെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ്. തൃശൂരിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള 58 പേർക്കും പത്തനംതിട്ടയിലുള്ള എട്ടുപേർക്കും രോഗബാധയില്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞു. അതുപോലെ, എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്ന് അയച്ച സ്രവ സാംപിളുകളിൽ 30 എണ്ണം നെഗറ്റീവാണെന്ന് ആലപ്പുഴ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

നെഗറ്റീവ് ഫലങ്ങൾ ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ ജാഗ്രതയാണ് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തുടരുന്നത്. മൂവാറ്റുപുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ ഇന്ന് ഒരാളെ കൂടി പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ലണ്ടനിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടു വിദേശികൾ ആലുവ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. സ്വദേശത്തേക്ക് തിരികെ പോകാൻ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സാധിക്കാത്തതിനാലാണ് ഇവരെ ഇവിടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നത്.



കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എറണാകുളം കലക്ടറേറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർവൈലൻസ് യൂണിറ്റ് പുതിയതായി 14 പേരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ശക്തിപ്പെടുത്തി. നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെർമിനുകളിലേക്ക് സന്ദർശകരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് തടഞ്ഞു. ടെർമിനൽ കെട്ടിടത്തിലും സന്ദർശക ഗാലറിയിലും സന്ദർശകരെ അനുവദിക്കില്ല. യാത്രക്കാരെ യാത്രയയ്ക്കാനും, കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകാനുമായി എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം പരമാവധി കുറയ്ക്കണമെന്ന് സിയാൽ നിർദേശിച്ചു.



അതേസമയം, ആലുവ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് സംശയിക്കുന്നവരുടെ സ്രവ സാംപിൾ ശേഖരണം താൽക്കാലികമായി നിർത്തി. സാംപിൾ ശേഖരണം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ മാത്രമാക്കി. വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നു വരുന്നവർക്ക് എത്ര അളവിൽ പനിയും ചുമയും മറ്റും ഉണ്ടെന്നു പരിശോധിക്കുന്ന സ്ക്രീനിങ് മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ.

നിശ്ചിത അളവിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ സാംപിൾ എടുക്കാൻ കളമശേരിക്കു വിടും. അല്ലാത്തവരെ വീടുകളിലേക്കും. വർക്കലയിൽ നിന്നു മുങ്ങി എയർപോർട്ട് പൊലീസ് പിടികൂടിയ യുകെ സ്വദേശികൾ അലക്സാണ്ടറും എലീസയും ഉൾപ്പെടെ 12 പേരെ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നു. 22 പേർ കൂടി ഉടനെത്തും. സ്ക്രീനിങ്ങിനു വിധേയരാകുന്നവരിൽ ജർമനിയിൽ നിന്നുള്ള 9 പേരുണ്ട്.



