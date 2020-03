കോട്ടയം ∙ ചേലക്കൊമ്പ് സഞ്ജീവനി മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു. പുതുപ്പള്ളി സ്വദേശി മാത്യു ജോസഫ് (56) ആണ് മരിച്ചത്. ഇദ്ദേഹം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇതോടെ മരണം 5 ആയി. ഇന്നലെ കുറിച്ചിയിലെ ആശുപത്രിയിലും ഒരാൾ മരിച്ചിരുന്നു. പായിപ്പാട് പുതുജീവനിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്.



English Summary: One more dead in Sanjeevani Mental Hospital